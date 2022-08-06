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1 час назад

Доктор развеяла мифы о пользе обезжиренного творога

Родной город

Творог с нулевым процентом жирности практически не отличается по вкусу от обычного молочного продукта. Однако пользы от такой пищи гораздо меньше.

Доктор развеяла мифы о пользе обезжиренного творога
Фото: Родной городРодной город

Сам по себе творог – очень полезный продукт, в нем содержится ценный белок, витамины группы В, А, С, РР, фосфор, кальций, магний и железо. Кроме того, на количество полезных веществ абсолютно не влияет доля жирности, объясняет доктор Зубарева.

По словам специалиста, уменьшить жирность творога до нуля невозможно. Поэтому кричащие надписи на упаковках с обезжиренным творогом – всего лишь уловки производителей.

Творог с низким процентом жирности конечно же имеет свои преимущества. По сравнению с жирным продуктом обезжиренный творог низкокалорийный, что позволяет употреблять его при похудении. Однако не стоит воспринимать его как панацею при попытке сбросить вес, предупреждает доктор. Такой продукт лишен жирорастворимых витаминов А и Д, а это может привести к нарушению в усвоении кальция, необходимого для сохранения прочности костей.

Также доктор отметила, что обезжиренный творог содержит слишком мало полезных фосфолипидов – лецитина и кефалина, которые участвуют в передаче нервных импульсов.

При выборе творога необходимо внимательно изучать состав. Производители часто добавляют в творожные продукты сахар и крахмал.

Обезжиренный творог – не вредный, но и не очень полезный, подытожила доктор. В нем нет ничего плохого, его можно спокойно есть. Однако не следует употреблять только этот продукт с целью похудения. Питание обязательно должно быть полноценным и разнообразным.

Еда,
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