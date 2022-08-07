Как правильно выбирать рыбу и морепродукты

Рыба – один из самых полезных для организма продуктов. Основная ее ценность заключается в высоком содержании полноценного белка и легкоусвояемого жира, с большим количеством жирорастворимых витаминов.

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Специалисты волгоградского Роспотребнадзора напоминают, что количество жира зависит от вида рыбы. Рыбий жир имеет высокую биологическую ценность благодаря повышению содержания полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), витаминов А, D и группы В. Отличным источником ПНЖК считаются осетровые, многие лососевые и некоторые виды сельдевых рыб, печень трески, скумбрия.

Чтобы избежать покупки некачественной рыбы и морепродуктов, региональное Управление Роспотребнадзора советует приобретать подобные продукты только в местах организованной торговли и ориентироваться на следующие признаки:

1) упаковка не должна быть поврежденной или деформированной;

2) информация на упаковке должна быть легкочитаемой. Она должна содержать: наименование; состав; количество пищевой продукции; дату изготовления; срок годности; условия хранения пищевой продукции; наименование и место нахождения изготовителя; показатели пищевой ценности;

3) условия хранения продукции должны быть правильными, а сроки годности – неистекшими.

Покупать вяленую, копченую в домашних условиях рыбу у случайных людей с рук и в нестационарных местах торговли не стоит, это может повлечь за собой тяжелое отравление и ботулизм.