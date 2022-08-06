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43 минуты назад

Раскрыты цены в кремлевской столовой в центре Москвы

Мослента

В Москве на Триумфальной площади для посетителей открылась столовая от Кремля. Еду для заведения готовят на «Комбинате питания "Кремлевский"», который также обслуживает работников Госдумы, Совета Федерации, Верховного суда, Дома правительства. Журналисты KP.RU раскрыли цены на некоторые блюда в новом заведении.

Раскрыты цены в кремлевской столовой в центре Москвы
Фото: МослентаМослента

«И в столовой Госдумы, и здесь в основном русская кухня. Всеми любимые оливье, винегрет, хотя мы и добавили более современные блюда — закуску из томатов и моцареллы, салат с курицей и хрустящими гренками», — рассказала сотрудница.

Бутерброд с красной икрой обойдется в 180 рублей, салат «Оливье» — в 130 рублей, булочка свекольная — в 15 рублей, куриное филе — в 170 рублей, а эклеры — в 50 рублей за штуку. Также здесь можно попробовать и вина российских марок. «Есть и трендовые напитки: банановый капучино с маршмеллоу, матча на коровьем молоке, ванильный холодный кофе», — отметил бармен заведения.

Ранее в сети порассуждали о доступности ресторанов в СССР. По словам одной из пользовательниц сети, в 1960-х годах большинству советских людей были доступны походы в общепит.

Еда,Совет Федерации,Госдума,
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