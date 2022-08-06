Раскрыты цены в кремлевской столовой в центре Москвы

В Москве на Триумфальной площади для посетителей открылась столовая от Кремля. Еду для заведения готовят на «Комбинате питания "Кремлевский"», который также обслуживает работников Госдумы, Совета Федерации, Верховного суда, Дома правительства. Журналисты KP.RU раскрыли цены на некоторые блюда в новом заведении.

Фото: Мослента Мослента

«И в столовой Госдумы, и здесь в основном русская кухня. Всеми любимые оливье, винегрет, хотя мы и добавили более современные блюда — закуску из томатов и моцареллы, салат с курицей и хрустящими гренками», — рассказала сотрудница.

Бутерброд с красной икрой обойдется в 180 рублей, салат «Оливье» — в 130 рублей, булочка свекольная — в 15 рублей, куриное филе — в 170 рублей, а эклеры — в 50 рублей за штуку. Также здесь можно попробовать и вина российских марок. «Есть и трендовые напитки: банановый капучино с маршмеллоу, матча на коровьем молоке, ванильный холодный кофе», — отметил бармен заведения.