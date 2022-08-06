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3 часа назад

Врач развеяла мифы о пользе обезжиренного творога

Мослента

Мифы о пользе обезжиренного творога при похудении в своем Telegram-канале развеяла врач, блогер, основатель клиники превентивной медицины Наталья Зубарева.

Врач развеяла мифы о пользе обезжиренного творога
Фото: МослентаМослента

«Обезжиренный творог полезен человеку по тем же параметрам, что и жирный. Белок является основным строительным материалом для всех тканей организма, творожный белок — обладает высокой биодоступностью, около 2/3 протеинов составляет казеины. Они очень медленно усваиваются организмом, что позволяет длительно поддерживать ощущение сытости», — написала она.

Несмотря на это, эксперт указала, что творог с маленьким процентом жирности лишен полезных жирорастворимых витаминов и является не лучшим источником белка. Такой продукт, по ее словам, также содержит слишком мало полезных фосфолипидов (лецитина и кефалина) и нередко производители добавляют в состав крахмал и сахар.

«Обезжиренный творог вредный? Нет, но имеет недостатки и все же маложирные сорта (примерно 5 процентов) будут более полезным вариантом. Вредным будет, если вы собрались есть только один обезжиренный творог неделями», — объяснила Зубарева.

Ранее к осторожности в употреблении кисломолочных продуктов призвала врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева.

Еда,Наталья Зубарева,
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