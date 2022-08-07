Врач заявила об опасности нарезанного хлеба для здоровья

Врач-диетолог, нутрициолог Ольга Алемайкина предупредила об опасности для здоровья покупного нарезанного хлеба.

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Она отметила, что у нарезанного хлеба увеличивается площадь для распространения плесени. По этой причине нарезанный хлеб портится быстрее, чем другие виды. К тому же такой хлеб часто содержит этиловый спирт, маргарин, разрыхлители и другие вещества. Врач также предупредила об опасности белого хлеба.

К тому же врач рассказала о том, что для здоровья лучше отказаться от белого хлеба — у него высокий гликемический индекс. Есть лучше ненарезанный чёрный или ржаной хлеб. Чёрный хлеб полезен для пищеварения, а ржаной — способствует выводу из организма опасных веществ.

«В белый хлеб добавляют чистые культуры дрожжей, поэтому это очень калорийный продукт с высоким гликемическим индексом», — уточнила диетолог.