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42 минуты назад

Даже так: врач предупредила об опасности нарезанного хлеба для здоровья

Ferra.ru

Врач-диетолог, нутрициолог Ольга Алемайкина предупредила об опасности для здоровья покупного нарезанного хлеба.

Врач заявила об опасности нарезанного хлеба для здоровья
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Она отметила, что у нарезанного хлеба увеличивается площадь для распространения плесени. По этой причине нарезанный хлеб портится быстрее, чем другие виды. К тому же такой хлеб часто содержит этиловый спирт, маргарин, разрыхлители и другие вещества. Врач также предупредила об опасности белого хлеба.

К тому же врач рассказала о том, что для здоровья лучше отказаться от белого хлеба — у него высокий гликемический индекс. Есть лучше ненарезанный чёрный или ржаной хлеб. Чёрный хлеб полезен для пищеварения, а ржаной — способствует выводу из организма опасных веществ.

«В белый хлеб добавляют чистые культуры дрожжей, поэтому это очень калорийный продукт с высоким гликемическим индексом», — уточнила диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,
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