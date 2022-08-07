Диетолог рассказала, для кого рискованно есть дыни

Медик объяснила, почему диабетикам и язвенникам не стоит есть дыню. А также стало известно, сколько граммов дыни можно съедать детям и взрослым, пишет «Москва 24».

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что людям с сахарным диабетом и обострением язвы желудка опасно есть дыню. В ней, как и в арбузе, много сока, в котором содержится фруктоза. При употреблении дыни сильно повышается сахар в крови. При обострении язвенной болезни человеку необходимо соблюдать щадящую диету, при которой из рациона нужно исключить многие продукты, среди которых и дыня.

Этот фрукт переваривается не в желудке, а в кишечнике, из-за чего ее нельзя есть вместе с другими продуктами. Чтобы дыня быстрее переварилась, до и после ее употребления рекомендуется минимум час воздерживаться от другой еды.