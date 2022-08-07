4 причины, по которым баклажаны могут быть горькими

Горечь баклажанов обусловлена наличием в них соланина. Это токсичное органическое соединение из группы алкалоидов, образующееся при неправильной агротехнике.
Опытные огородники называют следующие причины горечи у баклажанов.
Есть сорта, которые горчат даже при идеальных условиях выращивания. Начинающим дачникам придется научиться подбирать культуры.
Если лето засушливое, то не стоит допускать пересушивания почвы. При этом некоторые сорта начинают горчить и при переизбытке влаги.
Стандартный объем воды предполагает полив культуры из расчета 6 литров на 1 кв. м с последующим увеличением до 10 литров, примерно раз в неделю.
Баклажан не любит внезапных скачков температуры воздуха и грунта. Поэтому резкое похолодание может сделать плоды горькими.
Соланин накапливается в течение длительного времени. Чем моложе плод, тем меньше в нем токсина. Поэтому не стоит задерживаться со сбором урожая.