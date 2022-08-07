4 причины, по которым баклажаны могут быть горькими

Горечь баклажанов обусловлена наличием в них соланина. Это токсичное органическое соединение из группы алкалоидов, образующееся при неправильной агротехнике.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Опытные огородники называют следующие причины горечи у баклажанов.

Неудачный сорт

Есть сорта, которые горчат даже при идеальных условиях выращивания. Начинающим дачникам придется научиться подбирать культуры.

Неправильный режим полива

Если лето засушливое, то не стоит допускать пересушивания почвы. При этом некоторые сорта начинают горчить и при переизбытке влаги.

Стандартный объем воды предполагает полив культуры из расчета 6 литров на 1 кв. м с последующим увеличением до 10 литров, примерно раз в неделю.

Резкая смена погоды

Баклажан не любит внезапных скачков температуры воздуха и грунта. Поэтому резкое похолодание может сделать плоды горькими.

Поздняя уборка