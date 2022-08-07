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20 минут назад

4 причины, по которым выращенные баклажаны могут быть горькими

Крестьянская жизнь

Горечь баклажанов обусловлена наличием в них соланина. Это токсичное органическое соединение из группы алкалоидов, образующееся при неправильной агротехнике.

4 причины, по которым баклажаны могут быть горькими
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Опытные огородники называют следующие причины горечи у баклажанов.

Неудачный сорт

Есть сорта, которые горчат даже при идеальных условиях выращивания. Начинающим дачникам придется научиться подбирать культуры.

Неправильный режим полива

Если лето засушливое, то не стоит допускать пересушивания почвы. При этом некоторые сорта начинают горчить и при переизбытке влаги.

Стандартный объем воды предполагает полив культуры из расчета 6 литров на 1 кв. м с последующим увеличением до 10 литров, примерно раз в неделю.

Резкая смена погоды

Баклажан не любит внезапных скачков температуры воздуха и грунта. Поэтому резкое похолодание может сделать плоды горькими.

Поздняя уборка

Соланин накапливается в течение длительного времени. Чем моложе плод, тем меньше в нем токсина. Поэтому не стоит задерживаться со сбором урожая.

Еда,
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