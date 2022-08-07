Диетолог рассказала о свойствах перца

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что больше всего полезных веществ и витамина С содержится в красном болгарском перце. Вместе с тем, она отметила, что от употребления перца зелёного или жёлтого цвета отказываться не стоит.
«В жёлтом перце достаточное количество бета-каротина, который делает сосуды более эластичными, отвечает за обновление клеток, защищает от солнечных ожогов и положительно влияет на остроту зрения», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, в зелёном болгарском перце много антиоксидантов.
«При термической обработке исчезнет витамин С, а вот ликопин и бета-каротин, они как раз усилят своё действие, потому можно спокойно запекать, и он будет легче перевариваться», — пояснила Соломатина.
Она добавила, что в день здоровый человек может съедать половину одного небольшого перца.
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