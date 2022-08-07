Россиян предостерегли от злоупотребления арбузом и дыней

Диетолог сети клиник «Атлас», эндокринолог Полина Королева предостерегла от злоупотребления арбузом и дыней. В беседе с «Газетой.Ru» она предупредила, что эти продукты несут опасность для трех групп россиян.

Эндокринолог заявила, что употребление арбузов и дынь необходимо ограничить людям с сердечной недостаточностью и с нарушениями работы почек. Как уточнила Королева, при этих состояниях организм не справляется с выведением жидкости.

Также, по словам диетолога, не рекомендуется есть много арбузов и дынь при сахарном диабете. Королева рассказала, что людям с сахарным диабетом можно съесть только один ломтик арбуза или дыни в первой половине дня, после чего им лучше выйти погулять, поплавать или покататься на велосипеде. Как объяснила врач, при физической активности полученные углеводы проще усваиваются.

Королева добавила, что в целом каждый человек может позволить себе хотя бы один ломтик арбуза или дыни в день.

«Обратите внимание, чтобы плоды были спелыми и без повреждений кожицы. Покупайте их только в магазинах и специализированных сертифицированных местах, чтобы минимизировать риск покупки некачественного товара», — добавила она.