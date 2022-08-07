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6 минут назад

Диетолог назвала полезные в жару продукты

Анна Шутова

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты стоит включить в свой рацион в жару. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Диетолог назвала полезные в жару продукты
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, тяжелые мясные продукты очень долго перевариваются в жару: например, говядина, свинина, баранина. Если есть их со специями, это дает дополнительный разогревающий эффект, что не нужно организму в теплую погоду.

Лучше всего отдавать предпочтение более легким блюдам. Например, окрошке, свекольнику, супу на сухофруктах. Кроме того, важно есть продукты, которые содержат много влаги, так как в жаркую погоду человек теряет много воды, а вместе с ней и минеральные соли. Врач порекомендовала есть больше овощей и фруктов.

"Кисломолочная продукция нежирная тоже будет хорошо в жару — кефир, простокваша. Она содержит янтарную кислоту, это даёт некую энергию, ещё там есть полезные лакто- и бифидобактерии, они помогают нашей микрофлоре справиться с негативными последствиями климата, в том числе. Потому что многое зависит от деятельности нашего кишечника, микробиома", — сказала диетолог.

Также полезно летом есть растительные белки: морепродукты и бобовые. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний стоит добавлять в рацион оливковое и льняное масла, добавила Соломатина.

Ранее были названы инфекции, которые можно «съесть» вместе с фруктами.

Еда,Елена Соломатина,
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