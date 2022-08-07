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1 час назад

Какой сахар полезнее: белый или коричневый

Ferra.ru

Существует мнение, что коричневый сахар содержит меньше калорий, чем белый, и в целом полезнее. Но правда ли это?

Какой сахар полезнее: белый или коричневый
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Белый сахар - это дисахарид (вид углеводов), который состоит из фруктозы и глюкозы. По-другому белый сахар называют сахарозой. Она входит в состав различных фруктов, овощах, орехах.

Есть при этом сахар натуральный, а есть добавленный. Натуральный содержится в цельнозерновых продуктах в естественном виде, а добавленный используется в качестве одного из ингредиентов при производстве напитков и консервированных продуктов.

После того как человек съел сахар, он расщепляется на фруктозу и глюкозу. Первое вещество перерабатывается в печени, второе же поглощается клетками, причём для этого им нужен инсулин. В одном грамме сахарозы содержится 4 калории.

Коричневый сахар представляет собой переработанный белый сахар, в который добавляют патоку (сироп, который получают из сахара).

В действительности коричневый сахар вовсе не помогает сбросить вес. Более того, он в плане усвоения аналогичен белому.

В то же время специалисты портала Healthline отмечают, что в коричневом сахара чуть больше, чем в белом, калия, кальция, железа. В целом же количество этих веществ слишком мало, чтобы коричневый сахар можно было считать источником витаминов. Также в таком сахаре немного меньше калорий: 15 калорий (1 чайная ложка, или 4 г) против 16,3 калорий.

Представители Центра защиты прав потребителей в Баварии подчёркивают, что считать коричневый сахар полезнее для здоровья, чем белый, нельзя. Связано это с тем, что энергетическая ценность этих продуктов - идентична. Также оба вида сахара способны привести к кариесу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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