Назван худший йогурт для людей с диабетом

Йогурт может стать хорошим выбором для завтрака или перекуса. Учёные также обнаружили, что некоторые йогурты снабжают организм белком, способствуют хорошему пищеварению и даже помогают сбросить лишние килограммы. Тем не менее существует разновидность йогурта, которая считается опасной для диабетиков.

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Не все разновидности йогуртов действуют на организм одинаково. Некоторые производители, например, добавляют в них много сахара и углеводов при помощи фруктов или ароматизаторов. Подобные йогурты абсолютно точно вызовут у человека скачок сахара в крови.

По словам диетолога Шерил Муссатто, худшая разновидность йогурта для людей с диабетом - детские йогурты. Дело в том, что в таких продуктах мало белка и много сахара, а это вовсе не помогает держать под контролем уровень сахара в крови.

Специалист добавляет, что лучше всего выбирать йогурты, которые содержат не более 10 г сахара и не более 15 г углеводов в одной порции.

Вместо этого диетолог рекомендует употреблять греческий йогурт. В нём при этом должно быть большое количество белка (минимум 10 г на порцию) и мало углеводов (не больше 10 г на одну порцию).