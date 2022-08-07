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28 минут назад

Назван худший йогурт для людей с диабетом

Ferra.ruиещё 1

Йогурт может стать хорошим выбором для завтрака или перекуса. Учёные также обнаружили, что некоторые йогурты снабжают организм белком, способствуют хорошему пищеварению и даже помогают сбросить лишние килограммы. Тем не менее существует разновидность йогурта, которая считается опасной для диабетиков.

Назван худший йогурт для людей с диабетом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Не все разновидности йогуртов действуют на организм одинаково. Некоторые производители, например, добавляют в них много сахара и углеводов при помощи фруктов или ароматизаторов. Подобные йогурты абсолютно точно вызовут у человека скачок сахара в крови.

По словам диетолога Шерил Муссатто, худшая разновидность йогурта для людей с диабетом - детские йогурты. Дело в том, что в таких продуктах мало белка и много сахара, а это вовсе не помогает держать под контролем уровень сахара в крови.

Специалист добавляет, что лучше всего выбирать йогурты, которые содержат не более 10 г сахара и не более 15 г углеводов в одной порции.

Вместо этого диетолог рекомендует употреблять греческий йогурт. В нём при этом должно быть большое количество белка (минимум 10 г на порцию) и мало углеводов (не больше 10 г на одну порцию).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,
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