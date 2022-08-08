Диетолог рассказал, кому надо бояться хлеба и макарон

Пшеничный хлеб и макароны из нетвердых сортов пшеницы вредны для людей с избыточным весом и ожирением. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.
По его словам, от лишнего веса и ожирения страдает примерно 60 процентов населения развитых стран. Эти люди при употреблении хлеба и макарон из нетвердых сортов пшеницы толстеют еще больше, а значит — ухудшают свое здоровье.
— Дело в том, что такая еда очень быстро переваривается, вызывая выброс инсулина с последующим накоплением жира, — поясняет Калинчев.
Более полезны макароны из твердых сортов. Однако варить такие макароны надо по инструкции, отмечает специалист:
— Они должны оставаться твердыми, как бы недоваренными, иначе они ничем уже не будут отличаться от дешевых макаронных изделий из мягких сортов пшеницы. Кому такие жесткие макароны понравятся — большой вопрос.