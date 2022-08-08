Диетолог рассказал, кому надо бояться хлеба и макарон

Пшеничный хлеб и макароны из нетвердых сортов пшеницы вредны для людей с избыточным весом и ожирением. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

По его словам, от лишнего веса и ожирения страдает примерно 60 процентов населения развитых стран. Эти люди при употреблении хлеба и макарон из нетвердых сортов пшеницы толстеют еще больше, а значит — ухудшают свое здоровье.