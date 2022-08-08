Диетолог назвала главный сезонный фрукт для похудения

Зарубежный диетолог Джули Аптон заявила, что употребление такого сезонного фрукта, как груша, принесет пользу худеющим людям.

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Как сообщила эксперт в области питания, данный фрукт содержит достаточное для взрослого человека количество клетчатки и витамина С. Также груша богата витаминами группы В, витамином К, медью, магнием и калием, снижающим артериальное давление.

По словам Джули Аптон, благодаря своему составу груша не только снижает риск развития диабета второго типа, но и помогает в борьбе с лишним весом, передает издание "Профиль" со ссылкой на зарубежный источник Eat This, Not That!.

– В груше среднего размера содержится всего 100 калорий и 6 граммов клетчатки, то есть четверть от всего рекомендуемого суточного количества клетчатки для взрослого человека. Именно клетчатка пролонгирует чувство сытости, – передает СМИ слова диетолога.