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57 минут назад

Диетолог назвала главный сезонный фрукт для похудения

Vse42.ru

Зарубежный диетолог Джули Аптон заявила, что употребление такого сезонного фрукта, как груша, принесет пользу худеющим людям.

Диетолог назвала главный сезонный фрукт для похудения
Фото: pixabay.compixabay.com

Как сообщила эксперт в области питания, данный фрукт содержит достаточное для взрослого человека количество клетчатки и витамина С. Также груша богата витаминами группы В, витамином К, медью, магнием и калием, снижающим артериальное давление.

По словам Джули Аптон, благодаря своему составу груша не только снижает риск развития диабета второго типа, но и помогает в борьбе с лишним весом, передает издание "Профиль" со ссылкой на зарубежный источник Eat This, Not That!.

– В груше среднего размера содержится всего 100 калорий и 6 граммов клетчатки, то есть четверть от всего рекомендуемого суточного количества клетчатки для взрослого человека. Именно клетчатка пролонгирует чувство сытости, – передает СМИ слова диетолога.

Специалист добавила, что вероятность снизить вес увеличится, если есть по три груши в день.

Еда,
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