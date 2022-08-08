Диетологи рассказали о продуктах, способствующих похудению

Употребление большого количества воды ускоряет метаболизм, улучшает состояние кожи, а также уменьшает вздутие живота.

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Лимон не только придаст блюдам освежающий вкус, но и снабдит организм витамином С. Получение достаточного количества витамина С приносит неоспоримую пользу для здоровья. Лимон содержит химическое соединение, которое обладает противораковыми свойствами, а также помогает избавиться от изжоги.

Освежающим дополнением к любому напитку может стать огурец – легкий и хрустящий овощ способствующий похудению. Он содержит большое количество воды и мало калорий, что помогает избавиться от задержки жидкости.

Эксперты рекомендуют добавлять в напитки мяту. Она обладает противовоспалительными свойствами, а также нивелирует расстройство желудка и подавляет аппетит.