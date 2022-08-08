Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Диетологи рассказали о продуктах, способствующих похудению

Родной город

Употребление большого количества воды ускоряет метаболизм, улучшает состояние кожи, а также уменьшает вздутие живота.

Диетологи рассказали о продуктах, способствующих похудению
Фото:  Родной город Родной город

Лимон не только придаст блюдам освежающий вкус, но и снабдит организм витамином С. Получение достаточного количества витамина С приносит неоспоримую пользу для здоровья. Лимон содержит химическое соединение, которое обладает противораковыми свойствами, а также помогает избавиться от изжоги.

Освежающим дополнением к любому напитку может стать огурец – легкий и хрустящий овощ способствующий похудению. Он содержит большое количество воды и мало калорий, что помогает избавиться от задержки жидкости.

Эксперты рекомендуют добавлять в напитки мяту. Она обладает противовоспалительными свойствами, а также нивелирует расстройство желудка и подавляет аппетит.

Также позитивное влияние на потерю веса окажет употребление низкокалорийных и богатых клетчаткой яблок и ягод. Продукты, богатые клетчаткой, перевариваются медленнее, что помогает сохранить чувство сытости на более долгий срок, сообщают эксперты портала EatThis, NotThat!.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители