Как выбрать хороший арбуз по внешнему виду

Большой и тяжёлый плод не самый правильный выбор.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Бахчевые начинают созревать в центральной России в августе-сентябре, но первые плоды появляются на прилавках чуть ли не в июне. Однако важно помнить, что пользу приносят именно те ягоды, которые собирают в сезон. О других летних источниках витаминов читайте в статье по ссылке ниже.

Чем раньше вы видите плод на прилавке, тем выше вероятность, что он собран слишком рано или импортирован из-за рубежа. А проверить поставщика и условия транспортировки в большинстве случаев невозможно.

Поэтому первое и главное правило при выборе арбуза — покупать его в сезон. Рассказываем ещё о шести моментах, на которые нужно обратить внимание.

Условия хранения

В первую очередь обратите внимание на то, где и как хранятся бахчевые. Они должны быть аккуратно сложены под навесом, а не на открытом солнце. Желательно, в относительно прохладном месте. На открытых солнечных лучах арбузы и дыни портятся. Нередки случаи отравления именно бахчевыми.

Размер

Российские арбузы — небольшие, до 5-7 кг. Чем больше арбуз, тем выше шансы, что его «подкормили» химией.

Хвостик

Сухой хвостик — признак спелости. Он должен быть желтоватым, легко отделяться. А зелёный хвостик говорит о том, что арбуз сорвали раньше срока.

Жёлтое пятно на боку

Чем желтее — тем лучше. Белое бледное пятно или его отсутствие говорит о том, что арбуз не лежал на земле, а значит, недостаточно созрел. Кроме того, обратите внимание на поверхность — она должна быть ровная, матовая, с чётким рисунком. Хотя сорта у арбузов бывают разные, это тоже надо учитывать.

Симметрия

Несмотря на то что арбузы бывают разных форм, важно выбирать плод симметричный. Так вы будете уверены, что он равномерно получил солнечные лучи.

Хруст и тяжесть

Надавите на арбуз, если он хрустит — всё хорошо, плод спелый.

Вес

Чем легче арбуз, тем выше вероятность, что он усох, лёжа на солнце.