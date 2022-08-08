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1 час назад

Россиянам рассказали, что можно приготовить из яблок сейчас и заготовить на зиму

runews24.ru

В конце лета и осенью обычно происходит сбор яблочного урожая. Чтобы по максимуму использовать фрукты, из них можно приготовить множество вкусных и полезных блюд.

Что можно приготовить из яблок сейчас и заготовить на зиму
Фото: runews24.rurunews24.ru

Крамбл – это хрустящий десерт, который подают с кремом и взбитыми сливками. В него добавляют гранолу, орехи, каши и йогурты. Разнообразить крамбл можно яблоками.

Из этого фрукта получится сделать «чашечки», в которые стоит добавить сухофрукты и орехи, мёд. Яблоки в таком виде можно есть как свежими, так и запечь в духовке.

Фрукты следует добавить и в тесто для оладьев, как большими кусочками, так и натереть плод на тёрке. Также яблоки добавят вкуса в творожную запеканку.

Фрукты можно использовать в приготовлении птицы, например, индейки. Её следует запечь в рукаве с овощами.

Яблоки можно заготовить и на зиму. Для маринования лучше выбирать не самые сладкие сорта, но сочные.

Из этих фруктов получится и вкусная пастила, которую можно сделать в электросушилке или в духовке. Также на зиму стоит приготовить яблочное варенье или джем, пишет Food ru.

Еда,
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