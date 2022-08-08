Чем полезна соль с пониженным содержанием хлорида натрия

«Соль без соли», то есть соль с пониженным содержанием хлорида натрия, помогает снизить риск развития гипертонии. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Марият Мухина .

Врач отметила, что некоторые люди превышают норму употребления соли в несколько раз. Приправа становится для них «вкусовым стимулятором», и они постоянно увеличивают ее количество в пище. Особенно это распространено среди людей с гипертонией, для которых хлорид натрия, содержащийся в соли, является одним из факторов риска развития заболевания.