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1 час назад

Чем полезна соль с пониженным содержанием хлорида натрия

Парламентская газета

«Соль без соли», то есть соль с пониженным содержанием хлорида натрия, помогает снизить риск развития гипертонии. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Чем полезна соль с пониженным содержанием хлорида натрия
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Врач отметила, что некоторые люди превышают норму употребления соли в несколько раз. Приправа становится для них «вкусовым стимулятором», и они постоянно увеличивают ее количество в пище. Особенно это распространено среди людей с гипертонией, для которых хлорид натрия, содержащийся в соли, является одним из факторов риска развития заболевания.

«Чтобы снизить риск развития гипертонии, нужно уменьшить количество соли в рационе. Или начать добавлять в еду «соль без соли», то есть соль с пониженным содержанием хлорида натрия», — посоветовала Мухина.

По ее словам, хорошим заменителем обычной приправы является черная или розовая соль.

Еда,Марият Мухина,
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