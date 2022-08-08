Шеф-повар раскрыл редкий рецепт салата с кабачками

Салат с кабачками может стать необычным блюдом, если не готовить плод, а подать его в сыром виде под специальным маринадом. Рецептом в беседе с «Царьградом» поделился шеф-повар Дмитрий Табаков.

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По его словам, в ресторанах такое блюдо подают часто. Обычно кабачки не обжаривают и не тушат, а подают в очищенном виде в легком маринаде из кимчи (блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные овощи), кунжутного масла, соевого соуса и с добавлением тархуна (пряноароматическая специя).