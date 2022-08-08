Шеф-повар раскрыл редкий рецепт салата с кабачками

Салат с кабачками может стать необычным блюдом, если не готовить плод, а подать его в сыром виде под специальным маринадом. Рецептом в беседе с «Царьградом» поделился шеф-повар Дмитрий Табаков.
По его словам, в ресторанах такое блюдо подают часто. Обычно кабачки не обжаривают и не тушат, а подают в очищенном виде в легком маринаде из кимчи (блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные овощи), кунжутного масла, соевого соуса и с добавлением тархуна (пряноароматическая специя).
Любителям привычных блюд шеф-повар посоветовал приготовить из кабачка икру. Он отметил, что для правильного приготовления икры необходимо потушить лук и морковь, после добавить в них кабачки и томатную пасту, а затем варить до превращения в однородную массу. Получившееся блюдо можно закатать в банки или поставить в холодильник. Табаков уточнил, что еда в таком виде простоит около недели.