Врач порекомендовала не замораживать ягоды и фрукты на зиму

Некоторые овощи, фрукты и ягоды не стоит замораживать. После разморозки они теряют свою форму и полезные свойства. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина .

Она подчеркнула, что особенно не следует замораживать арбуз, томаты и огурцы, так как эти продукты не хранятся долго. И даже если их засаливать, то лучше есть сразу.