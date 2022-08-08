Врач порекомендовала не замораживать ягоды и фрукты на зиму

Некоторые овощи, фрукты и ягоды не стоит замораживать. После разморозки они теряют свою форму и полезные свойства. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Она подчеркнула, что особенно не следует замораживать арбуз, томаты и огурцы, так как эти продукты не хранятся долго. И даже если их засаливать, то лучше есть сразу.
«Заморозить арбуз невозможно, там фактически только вода. Так же сложно заморозить фрукты-овощи, которые богаты жидкостью. Плохо замораживаются те же томаты и огурцы. Томаты еще как-то можно, но все равно они расплывутся в кашу, не будут сохранять свою форму», — пояснила Соломатина.