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1 час назад

Россиянам перечислили ошибки при выборе арбуза

Lenta.ru

Случаи отравления арбузом, тем более в тяжелой форме, случаются крайне редко. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала генеральный директор информационного агентства FruitNews Ирина Козий. Она перечислила россиянам основные ошибки при выборе плодов, которые могут привести к проблемам со здоровьем.

Россиянам перечислили ошибки при выборе арбуза
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Арбузом отравиться практически невозможно, утверждает специалист. Все, что похоже на пищевое отравление и связано с овощами, фруктами и бахчевыми, может происходить по двум причинам, объяснила Ирина Козий.

«Плоды либо не помыли, и тогда какие-то микроорганизмы или вещества, оказавшиеся на поверхности плода, попали в пищу и нанесли вред человеку. Либо, если под симптомами отравления подразумевается обычная диарея, это может быть связано со слабительным свойством клетчатки плода при неумеренном потреблении»,

— сказала она.

По словам Ирины Козий, на кожице у любых фруктов и овощей при покупке не должно быть никаких повреждений.

«Трещины, разломы, проколы фруктам, овощам, бахчевым противопоказаны. Ни в коем случае при выборе мы арбузы не надрезаем и в общем случае не покупаем частями. Можно покупать нарезанные кусочками плоды только в ситуации, когда они нарезались в соответствующих санитарных условиях, то есть в пищевом цехе хорошей розничной сети, либо на предприятии, соблюдающем все меры безопасности»,

— отметила она.

8 августа стало известно, что мужчина в Москве попал в реанимацию с диагнозом «токсическое действие неуточненного вещества» из-за того, что съел купленный арбуз. Помимо этого, у него выявили острую почечную недостаточность и гиперкалиемию. Также стало плохо его другу, с которым он ел плод.

Позже выяснилось, что пострадавшие приобрели арбуз с рук у мужчины, который торговал бахчевыми из автомобиля около станции метро «Партизанская».

Еда,
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