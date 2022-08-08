Перечислены 5 главных признаков отравления арбузом

Врач-инфекционист, эпидемиолог, заведующий отделом НИИ Роспотребнадзора, сотрудник Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский заявил, что, как правило, отравление возникает не от самих плодов, а от вредоносных веществ, которые могли попасть в арбуз или дыню. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Вечерней Москвой".

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"Отравиться плодами невозможно. Интоксикация возникает лишь в том случае, если в арбузе или дыне содержатся химические вещества или большое количество удобрений, которые применялись для растений, чтобы они лучше плодоносили",

— поделился Покровский.

При выборе ягод специалист рекомендует отдавать предпочтение только целым плодам, без трещин и надрезов. А после покупки арбуз следует тщательно помыть с мылом под проточной водой.

Так, Покровский выделил пять основных признаков отравления, среди которых возникновение диареи, рвотные позывы, повышенная температура тела, интоксикация и слабость.