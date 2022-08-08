Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+33° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Перечислены 5 главных признаков отравления арбузом

Мария Иглина

Врач-инфекционист, эпидемиолог, заведующий отделом НИИ Роспотребнадзора, сотрудник Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский заявил, что, как правило, отравление возникает не от самих плодов, а от вредоносных веществ, которые могли попасть в арбуз или дыню. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Вечерней Москвой".

Перечислены 5 главных признаков отравления арбузом
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Отравиться плодами невозможно. Интоксикация возникает лишь в том случае, если в арбузе или дыне содержатся химические вещества или большое количество удобрений, которые применялись для растений, чтобы они лучше плодоносили",

— поделился Покровский.

При выборе ягод специалист рекомендует отдавать предпочтение только целым плодам, без трещин и надрезов. А после покупки арбуз следует тщательно помыть с мылом под проточной водой.

Так, Покровский выделил пять основных признаков отравления, среди которых возникновение диареи, рвотные позывы, повышенная температура тела, интоксикация и слабость.

Ранее "Рамблер" писал о том, чем арбуз полезен для кожи.

Еда,Вадим Покровский,РАН,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители