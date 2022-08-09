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43 минуты назад

Врач-диетолог рассказала о вреде семечек

runews24.ruиещё 2

Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала о вреде семечек. По словам специалиста, по калорийности семена подсолнуха могут посоперничать с полноценным обедом или ужином. Так, в 100 граммах продукта содержится более 700 килокалорий. Поэтому регулярное употребление семечек может привести к появлению лишнего веса и вызвать ожирение.

Врач-диетолог рассказала о вреде семечек
Фото: runews24runews24

Жареные семечки еще вреднее. Из-за жарки на плохом масле в них могут накапливаться канцерогены. То есть в семечках могут появиться те вещества, которые вызывают развитие онкологических заболеваний, предупредила Залетова.

При этом, это не говорит, что от семечек нужно отказаться насовсем. В день человек может съесть горсть семян, не навредив организму.

Еда,
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