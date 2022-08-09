Диетолог перечислила противопоказания к употреблению бананов

Бананы — один из самых дешевых фруктов, относящихся к классу «экзотических». По стоимости они оказываются дешевле яблок, хотя яблони могут произрастать на большей части территории России, а бананы лишь в оранжереях. Однако бананы, в отличие от яблок, могут представлять нешуточную опасность для организма. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог и нутрициолог Кристина Плотникова.

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По словам эксперта, не стоит начинать свой день с банана. Съеденный натощак фрукт может нарушить калиево-магниевый баланс и негативно сказаться на работе сердца — главной мышцы в человеческом теле.

«Кроме этого, они повышают вязкость крови, поэтому запрещены в пищу людям после инфарктов, с тромбофлебитами. Из-за большого содержания сахара, а также высокого гликемического индекса с большой осторожностью их можно есть диабетикам»,

— отметила Плотникова.

Также диетолог предостерегла от бесконтрольного употребления бананов детьми. Имеется пусть и небольшой, но риск возникновения аллергических реакций. Поэтому перебарщивать с этим фруктом не стоит.

Не менее аккуратно следует отнестись к бананам людям с синдромом раздраженного кишечника. Бананы могут вызывать метеоризм и вздутие живота, чем доставят крайний дискомфорт при неосторожном употреблении.

Россия ежегодно импортирует около полутора миллионов тонн бананов. Ведущим поставщиком этого фрукта на отечественные прилавки является Эквадор (более 90% общего объема), но встречаются плоды гватемальского, коста-риканского, колумбийского и вьетнамского происхождения.