Какие овощи, зелень и фрукты лучше есть в августе

Август — лучшее время, чтобы внедрить в рацион правило здорового питания: ежедневно съедать 400 г овощей и фруктов. Выбираем полезные продукты вместе с нацпроектом «Демография».

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Овощи августа

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В последний месяц лета на прилавках уже появилась молодая картошка, морковь, свекла, репчатый лук и летний лук-порей, огурцы, редис, сельдерей, стручковая фасоль, фенхель, чеснок. Также рекомендуется обратить особое внимание на помидоры, баклажаны, кабачки, сладкий перец, кукурузу, брюкву, горох, кольраби, редьку, различные виды капусты.

Болгарский перец по содержанию витамина С уступает только шиповнику и черной смородине. Достаточно съедать один крупный перец в день, чтобы обеспечить организму суточную потребность в витамине С. Помимо этого, в болгарском перце есть витамины группы В, калий, железо, кремний, йод и редкий витамин Р, способствующий усвоению аскорбиновой кислоты.

Зелень августа

В августе на прилавках появляются ароматные травы: базилик,, зеленый лук, салат, кинза, мята, руккола, орегано, петрушка, шпинат, розмарин, тимьян, укроп, щавель.

Зелень — источник витаминов, минералов, антиоксидантов и энзимов, которые помогают расщеплению жиров, белков и углеводов. Добавляя ее в каждый прием пищи, мы помогаем своему желудочно-кишечному тракту быстрее и качественнее переваривать еду.

В частности, руккола способствует улучшению состояния костей и зрения, полезна для кожи, а также помогает в укреплении нервной системы и улучшении метаболических функций благодаря витаминам группы В.

Фрукты августа

Из фруктов в августе по-прежнему актуальны персики, абрикосы и нектарины, к ним добавляются виноград, сливы, яблоки, груши, дыни и инжир.

Особенно выделяется инжир. Он улучшает пищеварение и помогает при запорах, способствует стабилизации уровня сахара в крови, служит профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и укреплению иммунитета.

Инжир богат витаминами и минералами, в его состав входят калий, кальций, фосфор, магний, железо, медь, витамины В1, В3, PP и C. По содержанию калия сушеный инжир превосходят только орехи, а железа в нем больше, чем в яблоках.