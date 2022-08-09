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1 час назад

Врач Габуев заявил о пользе какао для худеющих россиян

Vse42.ru

Терапевт, врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев рассказал россиянам, что какао помогает избавиться от лишнего веса.

Врач заявил о пользе какао для худеющих россиян
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами медик отметил, что, несмотря на высокую калорийность, этот напиток способен помочь людям, желающим достичь стройности фигуры. Специалист объяснил, что какао влияет на снижение аппетита, а также регулирует усвоение углеводов и окисление жиров, передает издание URA.RU.

– Какао – высококалорийный продукт. Одна маленькая чашка, около 100 граммов, содержит почти 200 килокалорий. Варить его лучше на воде, а не на молоке. Но для получения положительного эффекта принимать какао нужно в меру. В идеале – чашку в день, максимум две, – посоветовал врач.

Габуев также рассказал о положительном влиянии напитка на сердечно-сосудистую систему и на снижение артериального давления.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что российский врач Дубинин заявил о нецелесообразности подсчета калорий при похудении.

Еда,
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