Врач заявил о пользе какао для худеющих россиян

– Какао – высококалорийный продукт. Одна маленькая чашка, около 100 граммов, содержит почти 200 килокалорий. Варить его лучше на воде, а не на молоке. Но для получения положительного эффекта принимать какао нужно в меру. В идеале – чашку в день, максимум две, – посоветовал врач.