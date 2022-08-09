Врач заявил о пользе какао для худеющих россиян

Терапевт, врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев рассказал россиянам, что какао помогает избавиться от лишнего веса.
В беседе с журналистами медик отметил, что, несмотря на высокую калорийность, этот напиток способен помочь людям, желающим достичь стройности фигуры. Специалист объяснил, что какао влияет на снижение аппетита, а также регулирует усвоение углеводов и окисление жиров, передает издание URA.RU.
– Какао – высококалорийный продукт. Одна маленькая чашка, около 100 граммов, содержит почти 200 килокалорий. Варить его лучше на воде, а не на молоке. Но для получения положительного эффекта принимать какао нужно в меру. В идеале – чашку в день, максимум две, – посоветовал врач.
Габуев также рассказал о положительном влиянии напитка на сердечно-сосудистую систему и на снижение артериального давления.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что российский врач Дубинин заявил о нецелесообразности подсчета калорий при похудении.