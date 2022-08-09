Диетолог посоветовала ускоряющие обмен веществ закуски

Если несколько часов ничего не есть, обмен веществ замедлится, предупреждает американский диетолог Лиза Янг. В беседе с изданием Eat This, Not That! она посоветовала ускорить его при помощи полезных закусок.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Идеального сочетания клетчатки, белка и жира можно добиться, добавив в тарелку йогурта фрукты или орехи, считает диетолог. По ее мнению, такая закуска принесет максимум пользы организму.

Можно подкрепляться и яблоками с арахисовым маслом, говорит Янг. В них сочетаются полезные жиры, белки и клетчатка, которые мешают замедлению метаболизма.

Диетолог отметила, что между основными приемами пищи можно перекусить пару раз, при этом энергетическая ценность каждой закуски должна составлять не более 200 килокалорий.