Многие люди предпочитают употреблять в пищу свежий арбуз, и он действительно подходит многим. Там много воды, мало калорий, и им быстро наедаешься. Несмотря на то, что диетологи рекомендуют не употреблять больше 400-500 граммов арбуза за один раз, люди все равно за день могут съесть в несколько раз больше. Однако сырой арбуз быстро может наскучить, и плод может стоять несколько дней в холодильнике и киснуть. Чтобы разнообразить ваш рацион, состоящий из этой ягоды, “Рамблер” публикует необычные рецепты из арбуза.
Это необычное блюдо очень популярно в Турции. Его чаще всего подают как закуски к спиртным напиткам или перед основным блюдом. Сочетание может показаться вам необычным, но в состав блюда входят продукты, которые очень хорошо сочетаются между собой.
Ингредиенты:
Приготовление:
Приготовить брускетты с арбузом очень просто. Достаточно нарезать несколько ломтиков хлеба. После этого смешайте измельченный базилик, оливковое масло, лимонный сок и приправы. Полученную смесь положите на хлеб. Сверху смажьте творожным сыром и выложите кусочки арбуза сверху. Их можно еще раз сбрызнуть лимонным соком.
Еще один хороший летний рецепт, который раскроет для вас новые сочетания и вкусы. Этот рецепт пришел из Греции, где сыр фета попадает во все салаты. Чаще всего его подают как гарнир к рыбе, но может подойти как и самостоятельное блюдо.
Ингредиенты:
Приготовление:
Нарежьте арбуз и овощи кубиками, перемешайте и положите в салатницу. Сверху нарежьте сыр фета так, чтобы он немного крошился. В отдельной миске смешайте оливковое масло, винный уксус и специи, а потом заправьте салат, тщательно перемешайте. При приготовлении рассчитывайте на то, что сыр фета дает довольно много соли, поэтому не стоит добавлять ее слишком много.
Если вы любите экономить и всегда ищете способы сократить свои отходы, то вам точно понравится этот рецепт. Не выкидывайте арбузные корки, так как из них можно сделать действительно вкусное варенье, которое подойдет ко всему.
Ингредиенты:
Приготовление:
Нарежьте мелко арбузные корки кубиками, чем мельче они будут — тем лучше. Выложите их в посуду для варенья и засыпьте сахаром, дайте настояться 2-4 часа. После этого их можно заливать водой и варить на медленном огне. Чем дольше вы их будете варить, тем мягче они будут. В конце добавьте лимонный сок и размешайте. В уже готовое варенье можно добавить несколько кусочков арбуза.