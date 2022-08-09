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2 часа назад

Необычные рецепты из арбуза

Мария Каткова

Многие люди предпочитают употреблять в пищу свежий арбуз, и он действительно подходит многим. Там много воды, мало калорий, и им быстро наедаешься. Несмотря на то, что диетологи рекомендуют не употреблять больше 400-500 граммов арбуза за один раз, люди все равно за день могут съесть в несколько раз больше. Однако сырой арбуз быстро может наскучить, и плод может стоять несколько дней в холодильнике и киснуть. Чтобы разнообразить ваш рацион, состоящий из этой ягоды, “Рамблер” публикует необычные рецепты из арбуза.

Необычные рецепты из арбуза
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Брускетты с арбузом

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Это необычное блюдо очень популярно в Турции. Его чаще всего подают как закуски к спиртным напиткам или перед основным блюдом. Сочетание может показаться вам необычным, но в состав блюда входят продукты, которые очень хорошо сочетаются между собой.

Ингредиенты:

  • Арбуз - 500 граммов
  • Хлеб - 4 ломтика
  • Творожный сыр - 200 граммов
  • Базилик - 1 пучок
  • Оливковое масло, лимонный сок, соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Приготовить брускетты с арбузом очень просто. Достаточно нарезать несколько ломтиков хлеба. После этого смешайте измельченный базилик, оливковое масло, лимонный сок и приправы. Полученную смесь положите на хлеб. Сверху смажьте творожным сыром и выложите кусочки арбуза сверху. Их можно еще раз сбрызнуть лимонным соком.

Салат с фетой

Еще один хороший летний рецепт, который раскроет для вас новые сочетания и вкусы. Этот рецепт пришел из Греции, где сыр фета попадает во все салаты. Чаще всего его подают как гарнир к рыбе, но может подойти как и самостоятельное блюдо.

Ингредиенты:

  • Помидоры - 500 граммов
  • Красный болгарский перец - 200 граммов
  • Арбуз - 300 граммов
  • Сыр фета - 180 граммов
  • Красный лук - 150 граммов
  • Мята - 1 пучок
  • Винный уксус - 4 столовых ложки
  • Оливковое масло - 2 столовых ложки
  • Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Нарежьте арбуз и овощи кубиками, перемешайте и положите в салатницу. Сверху нарежьте сыр фета так, чтобы он немного крошился. В отдельной миске смешайте оливковое масло, винный уксус и специи, а потом заправьте салат, тщательно перемешайте. При приготовлении рассчитывайте на то, что сыр фета дает довольно много соли, поэтому не стоит добавлять ее слишком много.

Варенье из арбузных корок

Если вы любите экономить и всегда ищете способы сократить свои отходы, то вам точно понравится этот рецепт. Не выкидывайте арбузные корки, так как из них можно сделать действительно вкусное варенье, которое подойдет ко всему.

Ингредиенты:

  • Арбузные корки - 1 килограмм
  • Сахар - 1,5 килограмма
  • Лимонный сок - 3 столовые ложки
  • Вода - 2 стакана

Приготовление:

Нарежьте мелко арбузные корки кубиками, чем мельче они будут — тем лучше. Выложите их в посуду для варенья и засыпьте сахаром, дайте настояться 2-4 часа. После этого их можно заливать водой и варить на медленном огне. Чем дольше вы их будете варить, тем мягче они будут. В конце добавьте лимонный сок и размешайте. В уже готовое варенье можно добавить несколько кусочков арбуза.

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