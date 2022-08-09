Как приготовить пышный омлет, который не осядет

Мало кто откажется от идеального пышного омлета, который будет буквально таять во рту. Как приготовить такой дома (да еще и с первой попытки), читайте в материале «Рамблера».

Яйца — 4 шт;

Соль — щепотка;

Молоко — 1 стакан;

Сливочное масло — 1 ст л. Этот рецепт осилит любой даже самый неопытный кулинар — такой омлет получается у всех. Вам понадобятся:

Как приготовить: в глубокой термостойкой миске (стеклянной или металлической) взбейте яйца с солью и молоком, добавьте кусочек сливочного масла. Налейте немного воды на дно кастрюли, в которую легко поместится миска с ингредиентами. Как только вода в кастрюле закипит, поставьте туда миску и накройте крышкой.