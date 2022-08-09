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35 минут назад

Как приготовить пышный омлет, который не осядет

Мира Маркина

Мало кто откажется от идеального пышного омлета, который будет буквально таять во рту. Как приготовить такой дома (да еще и с первой попытки), читайте в материале «Рамблера».

Как приготовить пышный омлет, который не осядет
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com
Этот рецепт осилит любой даже самый неопытный кулинар — такой омлет получается у всех. Вам понадобятся:
  • Яйца — 4 шт;
  • Соль — щепотка;
  • Молоко — 1 стакан;
  • Сливочное масло — 1 ст л.

Как приготовить: в глубокой термостойкой миске (стеклянной или металлической) взбейте яйца с солью и молоком, добавьте кусочек сливочного масла. Налейте немного воды на дно кастрюли, в которую легко поместится миска с ингредиентами. Как только вода в кастрюле закипит, поставьте туда миску и накройте крышкой.

Через 15 минут снимите всю конструкцию с плиты, аккуратно пройдите по краю омлета силиконовой лопаткой. Все готово, вы великолепны. К блюду можете подать свежую зелень и овощи, а для любителей плотно позавтракать дополнительно поджарьте бекон

Еда,
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