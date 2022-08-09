Диетолог рассказал, в каком виде лучше употреблять лисички

Врач диетолог-эндокринолог Антон Поляков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в каком виде полезнее употреблять лисички.

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По словам специалиста, грибы можно включать в рацион в разном виде: жареном, вареном, тушеном, сушеном и соленом.

— Однако с точки зрения пользы лучше отдать предпочтение маринованным, соленым и тушеным вариациям приготовления, — отметил он.

Поляков добавил, что такие грибы обладают иммуномодулирующим и антипаразитарным эффектом.

Кроме того, важно соблюдать правила сбора и обработки лисичек, чтобы не навредить здоровью. Подробнее о том, чем полезны лисички, — в материале «Вечерней Москвы».