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1 час назад

Диетолог Поляков рассказал, в каком виде лучше употреблять лисички

Вечерняя Москваиещё 1

Врач диетолог-эндокринолог Антон Поляков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в каком виде полезнее употреблять лисички.

Диетолог рассказал, в каком виде лучше употреблять лисички
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, грибы можно включать в рацион в разном виде: жареном, вареном, тушеном, сушеном и соленом.

— Однако с точки зрения пользы лучше отдать предпочтение маринованным, соленым и тушеным вариациям приготовления, — отметил он.

Поляков добавил, что такие грибы обладают иммуномодулирующим и антипаразитарным эффектом.

Кроме того, важно соблюдать правила сбора и обработки лисичек, чтобы не навредить здоровью. Подробнее о том, чем полезны лисички, — в материале «Вечерней Москвы».

Также Поляков рассказал о разновидности грибов, которые обладают возможностью профилактики онкологических заболеваний. По его словам, сюда можно отнести шиитаке, мейтаке, линчжи и рейши.

Еда,Антон Поляков,
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