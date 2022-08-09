Лучшая пищевая привычка при высоком холестерине

Холестерин накапливается в кровеносных сосудах незаметно. Именно поэтому он так опасен для здоровья. При высоком уровне холестерина у человека повышается риск развития болезней сердца, диабета второго типа, некоторых форм слабоумия, а также вероятность возникновения инсульта.
Если врач уже сообщил вам, что у вас повышен уровень холестерина, то это на самом деле можно исправить. Поможет в этом диета.
Американская кардиологическая ассоциация утверждает, что лучший способ снизить холестерин - это есть меньше насыщенных жиров и трансжиров. Вместо этих веществ лучше обратить внимание на омега-3 и другие ненасыщенные жирные кислоты.
Если вы также будете есть больше клетчатки, то это может сыграть главную роль в уменьшении количества холестерина. Связано это с тем, что клетчатка способна задерживать жиры в кровотоке. Так она не даёт некоторым из них всасываться.
Всем перечисленным выше рекомендациям легко следовать, если помнить об одной привычке. Она заключается в том, чтобы употреблять много цельных растительных продуктов. Из таких продуктов диетолог Сара Гароне выделяет орехи, бобовые, цельнозерновые, овощи, фрукты.
Еще в 2004 году в ходе крупного исследования учёные выяснили, что чем больше люди (вне зависимости от пола) едят фруктов и овощей, тем ниже у них уровень «плохого» холестерина. Также научно доказано, что снизить холестерин помогают фасоль, овес, ячмень, лесные орехи. Ещё одно доказательство пользы таких продуктов было дано в обзоре 2020 года. В ходе этого обзора обнаружилось, что снизить количество «вредного» помогают такие варианты питания, как вегетарианская, веганская, скандинавская, средиземноморская и DASH-диета. В составе этих диет - большое количество клетчатки, мало насыщенных жиров и много ненасыщенных. Все это позволяет снизить уровень липидов в крови.