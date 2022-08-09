Лучшая пищевая привычка при высоком холестерине

Холестерин накапливается в кровеносных сосудах незаметно. Именно поэтому он так опасен для здоровья. При высоком уровне холестерина у человека повышается риск развития болезней сердца, диабета второго типа, некоторых форм слабоумия, а также вероятность возникновения инсульта.

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Если врач уже сообщил вам, что у вас повышен уровень холестерина, то это на самом деле можно исправить. Поможет в этом диета.

Американская кардиологическая ассоциация утверждает, что лучший способ снизить холестерин - это есть меньше насыщенных жиров и трансжиров. Вместо этих веществ лучше обратить внимание на омега-3 и другие ненасыщенные жирные кислоты.

Если вы также будете есть больше клетчатки, то это может сыграть главную роль в уменьшении количества холестерина. Связано это с тем, что клетчатка способна задерживать жиры в кровотоке. Так она не даёт некоторым из них всасываться.

Всем перечисленным выше рекомендациям легко следовать, если помнить об одной привычке. Она заключается в том, чтобы употреблять много цельных растительных продуктов. Из таких продуктов диетолог Сара Гароне выделяет орехи, бобовые, цельнозерновые, овощи, фрукты.