10 блюд, которые шеф-повара никогда не заказывают в ресторане

В меню эти позиции могут смотреться аппетитно, но приведут к неприятным последствиям. Открывая меню в ресторане, мы долго не можем решить, что заказать. Глаза разбегаются: все названия кажутся такими манящими, а ингредиенты аппетитными. Но некоторые блюда повара и официанты точно не порекомендуют заказывать в заведении своим близким. Советуем прислушаться к их мнению.

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Так, солянка обычно появляется в меню после банкетов или выходных, когда остается много слегка заветренной колбасы или мяса. Отравиться таким супом сложно, но рисковать все же не стоит.

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Кроме того, не заказывайте блюда, которые не соответствуют концепции заведения. В рыбном ресторане не выбирайте бургер: его ингредиенты, скорее всего, будут недостаточно свежими. Однако рыбные котлеты в общепите лучше не пробовать: в них часто входят совсем не привлекательные части продукта — глаза, внутренности, плавники.

По этой же причине выбирайте обычные супы вместо крем-супа и пюре: блендером можно измельчить заветревшиеся или подгнившие овощи, червивые грибы. Отдайте предпочтения блюдам, ингредиенты в которых вы видите.

Под прожаркой well-done можно спрятать старое, жесткое мясо. Не рекомендуют шеф-повара есть устрицы в заведениях, которые не расположены рядом с морскими базами. При неправильном обращении и хранении сырые устрицы могут убить вас.

Блинчик и сырники в ресторане часто готовятся из молока или йогурта с истекшим сроком годности, поэтому могут вызвать заметный дискомфорт в желудке.

Опасными могут быть даже листья салата: это отличная влажная среда для многих бактерий. Поставляется он часто упакованным и его никто на кухнях ресторана не моет, так как это должны были сделать поставщики. Но во время упаковки, перевозки и хранения микроорганизмы успевают размножиться.