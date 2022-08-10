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1 час назад

Диетолог Богданова рассказала россиянам о самых полезных ягодах августа

Vse42.ru

Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова рассказала, на какие ягоды следует обратить внимание в августе. По ее словам, некоторые сезонные плоды улучшают обменные процессы в организме, а другие препятствуют развитию опухолей.

Диетолог рассказала о самых полезных ягодах августа
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как отметила нутрициолог, в конце лета россиянам стоит обратить внимание на чернику, голубику, черную смородину, крыжовник и малину. Она объяснила, что черника и голубика полезны для детокса организма, очищения сосудов и кишечника, а также они улучшают обменные процессы и способны препятствовать возникновению онкологических заболеваний.

"Кроме того, черника и голубика обладают антибактериальными свойствами и содержат большое количество клетчатки, дефицит которой испытывает множество людей. Эти ягоды показаны даже для диабетиков",

цитирует собеседницу радио Sputnik.

Она добавила, что защититься от простуд поможет одна из самых витаминизированных ягод, малина. Также она снимает головную боль, озноб и хорошо сказывается на обменных процессах, сообщила диетолог. Черная смородина обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, а крыжовник помогает при отеках и препятствует развитию опухолей, заключила Богданова.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что российский нутрициолог Шутова назвала крыжовник природным антидепрессантом.

Еда,
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