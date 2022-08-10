Диетолог рассказала о самых полезных ягодах августа

Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова рассказала, на какие ягоды следует обратить внимание в августе. По ее словам, некоторые сезонные плоды улучшают обменные процессы в организме, а другие препятствуют развитию опухолей.

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Как отметила нутрициолог, в конце лета россиянам стоит обратить внимание на чернику, голубику, черную смородину, крыжовник и малину. Она объяснила, что черника и голубика полезны для детокса организма, очищения сосудов и кишечника, а также они улучшают обменные процессы и способны препятствовать возникновению онкологических заболеваний.

"Кроме того, черника и голубика обладают антибактериальными свойствами и содержат большое количество клетчатки, дефицит которой испытывает множество людей. Эти ягоды показаны даже для диабетиков",

– цитирует собеседницу радио Sputnik.

Она добавила, что защититься от простуд поможет одна из самых витаминизированных ягод, малина. Также она снимает головную боль, озноб и хорошо сказывается на обменных процессах, сообщила диетолог. Черная смородина обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, а крыжовник помогает при отеках и препятствует развитию опухолей, заключила Богданова.