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16 минут назад

Врачи назвали продукт питания, от которого болит голова

Super.ru

Употребление сыра (особенно зрелого) может провоцировать головную боль. Это связано с тем, что в выдержанных продуктах образуется вещество тирамин. Особенно высоко его содержание в сортах сыра с плесенью, пармезане и даже моцарелле. Также тирамин присутствует в красном вине, маслинах и авокадо.

Врачи назвали продукт, от которого болит голова
Фото: Super.ruSuper.ru

Ясненько, теперь сто раз подумаем, прежде чем побаловаться бокалом риохи с сыром и оливками. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, Зухра Павлова считает, что для людей с мигренью такое гастрономическое сочетание гарантированно обернется мучительной головной болью.

«Если сырную тарелку сервировать с орехами и виноградом — это вообще выстрел в голову»,

— говорит доктор Павлова.

И тут уже привет, боли в сердце, учащенное сердцебиение, приливы потливости и даже дрожание рук. Ой. Ну и что тут скажешь? Только то, что все хорошо в меру. И если головная боль посещает вас часто, лучше минимизировать в своем рационе зрелые сыры и не употреблять их одновременно с перечисленными продуктами. Отказываться совсем от употребления сыра точно не нужно, его плюсы пока никто не отменял.

Еда,
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