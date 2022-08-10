Врачи назвали продукт, от которого болит голова

Употребление сыра (особенно зрелого) может провоцировать головную боль. Это связано с тем, что в выдержанных продуктах образуется вещество тирамин. Особенно высоко его содержание в сортах сыра с плесенью, пармезане и даже моцарелле. Также тирамин присутствует в красном вине, маслинах и авокадо.

И тут уже привет, боли в сердце, учащенное сердцебиение, приливы потливости и даже дрожание рук. Ой. Ну и что тут скажешь? Только то, что все хорошо в меру. И если головная боль посещает вас часто, лучше минимизировать в своем рационе зрелые сыры и не употреблять их одновременно с перечисленными продуктами. Отказываться совсем от употребления сыра точно не нужно, его плюсы пока никто не отменял.