Малосольные огурцы в пакете: самые быстрые и вкусные рецепты

Быстрые малосольные огурцы в пакете – настоящее спасение, когда нет времени и желания тратить много времени на готовку, а хочется чего-то вкусного. Особенно это актуально летом, в жару, когда на грядке поспело слишком много овощей, и девать их некуда. Единственный вопрос - как сделать такую закуску быстро, правильно и без особых усилий? Пошаговое приготовление малосольных огурцов в пакете и рецепты на любой вкус ищите в материале «Рамблера».
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Малосольные огурцы с чесноком в пакете за час
Малосольные огурцы быстрого приготовления для тех, кто совсем не намерен ждать. Преимущество рецепта в том, что вам не придется возиться с рассолом и тратить много времени. На все про все у вас уйдет примерно около часа.
Для того, чтобы засолить огурцы, подготовьте ингредиенты из этого списка:
- Огурцы - 1 килограмм;
- Соль - 2 чайной ложки;
- Укроп - 1/2 пучка;
- Чеснок - 4 зубчика;
- Листы смородины, хрена, лаврушки – на свое усмотрение.
И, конечно, полиэтиленовые пакеты. Вам пригодится два для надежности.
Рецепт
- Первым делом тщательно промойте огурцы от пыли и грязи и отрежьте хвостики с двух сторон.
- Сделайте на огурцах небольшие надрезы ножом – по 2-3 сантиметра. Это сократит время их приготовления.
- Почистите чеснок, раздавите дольки ножом, мелко нарежьте или пропустите через пресс для чеснока.
- Сложите в пакет подготовленные огурцы, чеснок, укроп и петрушку. По желанию для более яркого вкуса и аромата можно добавить листы смородины, хрена или лаврушки.
- Теперь солим и завязываем пакет. Содержимое надо потрясти, чтобы все равномерно распределилось по огурцам и оставьте на час: сначала при комнатной температуре, затем надо убрать в холодильник.
Все, малосольные огурцы с чесноком готовы, можно подавать к столу!
Быстрые малосольные огурцы с уксусом в пакете
Этот быстрый рецепт малосольных огурцов тоже займет всего час вашего времени, но в отличие от предыдущего, более простого, здесь вам пригодится уксус и подсолнечное масло.
Необходимые ингредиенты:
- Огурцы - 5–6 штук;
- Соль - 1 чайная ложка;
- Сахар - 1 чайная ложка;
- Уксус 9% - 1 чайная ложка;
- Подсолнечное масло – 1,5 столовой ложки;
- Чеснок - 3 зубчика;
- Лавровые листья - 2 штуки;
- Душистый перец горошком - 5 штук;
- Укроп - несколько веточек.
Рецепт
- Сначала надо срезать кончики огурцов с двух сторон. Сами овощи крупно нарежьте и положите в целлофановый пакет.
- Положите туда перец горошком, лавровые листы, добавьте соль, сахар и залейте уксусом с маслом.
- Теперь займитесь чесноком и зеленью. Их надо мелко нарезать и тоже положить в пакет.
- Важный этап – выпустить из пакета воздух. Затем плотно завязываем пакет и тщательно трясем, чтобы все равномерно распределилось.
- Положите пакет во второй пакет и также выпустите воздух, а потом завяжите.
- Оставьте малосольные огурцы в пакете на час при комнатной температуре.
Если у вас есть на приготовление закуски чуть больше времени, чем час, или вы хотите попробовать необычный способ приготовления, читайте наши следующие рецепты.
Хрустящие малосольные огурцы в пакете с горчицей
Эти малосольные огурцы в пакете после приготовления хрустящие и обладают пикантным вкусом горчицы. Готовить их немного сложнее, а времени займет побольше, но результат точно оправдает ваши ожидания.
Ингредиенты (можно сократить, это рецепт на большую семью - 11-12 порций):
- огурцы – 2 килограмма;
- соль – 2 столовые ложки;
- сахар – 1 столовая ложка;
- чеснок – 2 зубчика;
- укроп, петрушка – несколько веточек;
- горчица в зернах – 1 столовая ложка;
- перец черный горошком – 2-3 штуки;
- лист лавровый – 2 штуки;
- перец черный молотый – 0,5 чайной ложки.
Рецепт
- Сложите огурцы в кастрюлю и залейте водой. Оставьте на 2 часа.
- Хорошо промойте огурцы и обрежьте кончики с обеих сторон.
- Сложите огурцы в один или два пакета, если не помещается.
- Чеснок почистите, порежьте пластинами и положите в пакет.
- Добавьте соль, сахар, перец, горчицу и лавровые листы. Укроп и петрушку промойте, порвите руками и тоже положите в пакет. В магазинах также продаются специальные приправы для малосольных огурцов со специями и солью. Можно купить их.
- Плотно закройте пакет с огурцами и завяжите верх крепкой ниткой, а потом хорошо встряхните.
- Затем огурцы надо убрать в холодильник на ночь. Идеальное время просаливания – 6 часов. За это время огурцы достигнут максимально насыщенного вкуса и аромата. Хорошо, если у вас получится периодически встряхивать пакет.
На утро огурцы можно уже достать из холодильника, переложить в подходящую по размеру тару и подавать к столу.
Малосольные огурцы в пакете с соевым соусом и острым перцем
Если вы любитель соевого соуса и во все блюда добавляете острый перец, этот рецепт для вас. На приготовление малосольных огурцов в пакете у вас уйдет около 6-8 часов.
- Огурцы - 1 килограмм;
- Соль - 1 столовая ложка;
- Сахар – 1 столовая ложка;
- Кунжут - 1 столовая ложка;
- Чеснок - 4 зубчика;
- Перец чили - 1 штука;
- Соевый соус - 2 столовых ложки;
- Укроп - 1 пучок.
Рецепт
- Мелко нарежьте перец чили и укроп.
- Помойте огурцы, отрежьте хвостики и положите в пакет. Если они маленькие, то можно класть целиком, если крупные – разрежьте на две или несколько частей. Так они быстрее промаринуются.
- Мелко порежьте чеснок или спрессуйте сразу в пакет.
- Добавьте соль, сахар, кунжут, перец чили, мелко нарезанный укроп и соевый соус.
- Завяжите пакет и хорошо перемешайте.
- Уберите в холодильник на 6-8 часов. За это время огурцы надо 3-4 раза потрясти в пакете.
Хрустящие, острые малосольные огурцы готовы. Приятного аппетита!