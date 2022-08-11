Малосольные огурцы в пакете: самые быстрые и вкусные рецепты

Быстрые малосольные огурцы в пакете – настоящее спасение, когда нет времени и желания тратить много времени на готовку, а хочется чего-то вкусного. Особенно это актуально летом, в жару, когда на грядке поспело слишком много овощей, и девать их некуда. Единственный вопрос - как сделать такую закуску быстро, правильно и без особых усилий? Пошаговое приготовление малосольных огурцов в пакете и рецепты на любой вкус ищите в материале «Рамблера».

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Малосольные огурцы с чесноком в пакете за час

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Малосольные огурцы быстрого приготовления для тех, кто совсем не намерен ждать. Преимущество рецепта в том, что вам не придется возиться с рассолом и тратить много времени. На все про все у вас уйдет примерно около часа.

Для того, чтобы засолить огурцы, подготовьте ингредиенты из этого списка:

Огурцы - 1 килограмм;

Соль - 2 чайной ложки;

Укроп - 1/2 пучка;

Чеснок - 4 зубчика;

Листы смородины, хрена, лаврушки – на свое усмотрение.

И, конечно, полиэтиленовые пакеты. Вам пригодится два для надежности.

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Рецепт

Первым делом тщательно промойте огурцы от пыли и грязи и отрежьте хвостики с двух сторон. Сделайте на огурцах небольшие надрезы ножом – по 2-3 сантиметра. Это сократит время их приготовления. Почистите чеснок, раздавите дольки ножом, мелко нарежьте или пропустите через пресс для чеснока. Сложите в пакет подготовленные огурцы, чеснок, укроп и петрушку. По желанию для более яркого вкуса и аромата можно добавить листы смородины, хрена или лаврушки. Теперь солим и завязываем пакет. Содержимое надо потрясти, чтобы все равномерно распределилось по огурцам и оставьте на час: сначала при комнатной температуре, затем надо убрать в холодильник.

Все, малосольные огурцы с чесноком готовы, можно подавать к столу!

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Быстрые малосольные огурцы с уксусом в пакете

Этот быстрый рецепт малосольных огурцов тоже займет всего час вашего времени, но в отличие от предыдущего, более простого, здесь вам пригодится уксус и подсолнечное масло.

Огурцы - 5–6 штук;

Соль - 1 чайная ложка;

Сахар - 1 чайная ложка;

Уксус 9% - 1 чайная ложка;

Подсолнечное масло – 1,5 столовой ложки;

Чеснок - 3 зубчика;

Лавровые листья - 2 штуки;

Душистый перец горошком - 5 штук;

Укроп - несколько веточек. Необходимые ингредиенты:

Рецепт

Сначала надо срезать кончики огурцов с двух сторон. Сами овощи крупно нарежьте и положите в целлофановый пакет. Положите туда перец горошком, лавровые листы, добавьте соль, сахар и залейте уксусом с маслом. Теперь займитесь чесноком и зеленью. Их надо мелко нарезать и тоже положить в пакет. Важный этап – выпустить из пакета воздух. Затем плотно завязываем пакет и тщательно трясем, чтобы все равномерно распределилось. Положите пакет во второй пакет и также выпустите воздух, а потом завяжите. Оставьте малосольные огурцы в пакете на час при комнатной температуре.

Если у вас есть на приготовление закуски чуть больше времени, чем час, или вы хотите попробовать необычный способ приготовления, читайте наши следующие рецепты.

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Хрустящие малосольные огурцы в пакете с горчицей

Эти малосольные огурцы в пакете после приготовления хрустящие и обладают пикантным вкусом горчицы. Готовить их немного сложнее, а времени займет побольше, но результат точно оправдает ваши ожидания.

Ингредиенты (можно сократить, это рецепт на большую семью - 11-12 порций):

огурцы – 2 килограмма;

соль – 2 столовые ложки;

сахар – 1 столовая ложка;

чеснок – 2 зубчика;

укроп, петрушка – несколько веточек;

горчица в зернах – 1 столовая ложка;

перец черный горошком – 2-3 штуки;

лист лавровый – 2 штуки;

перец черный молотый – 0,5 чайной ложки.

Рецепт

Сложите огурцы в кастрюлю и залейте водой. Оставьте на 2 часа. Хорошо промойте огурцы и обрежьте кончики с обеих сторон. Сложите огурцы в один или два пакета, если не помещается. Чеснок почистите, порежьте пластинами и положите в пакет. Добавьте соль, сахар, перец, горчицу и лавровые листы. Укроп и петрушку промойте, порвите руками и тоже положите в пакет. В магазинах также продаются специальные приправы для малосольных огурцов со специями и солью. Можно купить их. Плотно закройте пакет с огурцами и завяжите верх крепкой ниткой, а потом хорошо встряхните. Затем огурцы надо убрать в холодильник на ночь. Идеальное время просаливания – 6 часов. За это время огурцы достигнут максимально насыщенного вкуса и аромата. Хорошо, если у вас получится периодически встряхивать пакет.

На утро огурцы можно уже достать из холодильника, переложить в подходящую по размеру тару и подавать к столу.

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Малосольные огурцы в пакете с соевым соусом и острым перцем

Если вы любитель соевого соуса и во все блюда добавляете острый перец, этот рецепт для вас. На приготовление малосольных огурцов в пакете у вас уйдет около 6-8 часов.

Ингредиенты:

Огурцы - 1 килограмм;

Соль - 1 столовая ложка;

Сахар – 1 столовая ложка;

Кунжут - 1 столовая ложка;

Чеснок - 4 зубчика;

Перец чили - 1 штука;

Соевый соус - 2 столовых ложки;

Укроп - 1 пучок.

Рецепт

Мелко нарежьте перец чили и укроп. Помойте огурцы, отрежьте хвостики и положите в пакет. Если они маленькие, то можно класть целиком, если крупные – разрежьте на две или несколько частей. Так они быстрее промаринуются. Мелко порежьте чеснок или спрессуйте сразу в пакет. Добавьте соль, сахар, кунжут, перец чили, мелко нарезанный укроп и соевый соус. Завяжите пакет и хорошо перемешайте. Уберите в холодильник на 6-8 часов. За это время огурцы надо 3-4 раза потрясти в пакете.