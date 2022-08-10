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1 час назад

Назван худший сок для похудения

Ferra.ru

Сок может стать простым способом утолить жажду. Однако определённые его разновидности могут вам только навредить при похудении.

Назван худший сок для похудения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если вы хотите похудеть, то худшим соком будет считаться тот, который содержит сахар. Правда, совсем отказываться от таких соков не обязательно. Но следить за тем, сколько подобных напитков вы употребляете, стоит. Это поможет вам сбросить вес.

Мы склонны считать, что натуральный (100-процентный) сок полезен для организма, поэтому можем пить его в больших количествах. Но на самом деле такие соки (к примеру, виноградный) хоть и содержат много витаминов, различных питательных веществ, также отличаются большим количеством натурального сахара и калорий.

Исследования также показывают, что любые напитки с добавленным сахаром в принципе нередко приводят к набору лишних килограммов и ожирению. При этом для успешного похудения важно найти продукты и напитки, которые обеспечат чувство сытости надолго. Фруктоза же, входящая в состав многих фруктов и фруктовых соков, в этом плане неэффективна.

Еда,
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