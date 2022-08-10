Как банановая кожура может сделать печенье полезнее

В статье издания ACS Food Science & Technology учёные показали, что если в тесто для сахарного печенья добавить муку из кожуры банана, то это сделает лакомство ещё полезнее. Кроме того, на вкус такое печенье тоже получается вкуснее.

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Не так давно учёные выяснили, что банановую кожуру можно использовать и для приготовления пищи. Например, её можно измельчать и создавать таким образом муку, богатую магнием, клетчаткой, антиоксидантами, калием. Кроме того, стало известно, что если заменить какую-то часть пшеничной муки на банановую при приготовлении хлеба и пирожных, то это сделает хлебобулочные изделия более вкусными и питательными. Но подобные эксперименты с печеньем широко не проводились.

Команда специалистов под руководством Файзана Ахмада в ходе недавнего эксперимента заменила часть пшеничной муки в сахарном печенье - мукой из кожуры банана.

При увеличении количества банановой муки до 15 процентов печенье стало более твёрдым и приобрело более коричневый цвет. Это может объясняться тем, что в кожуре банана много клетчатки. Также такое печенье (с мукой из банановой кожуры) в целом оказалось полезнее для здоровья, так как в нём было больше фенолов, меньше - белка и жира. Антиоксидантная активность в нём тоже была выше, чем в простом пшеничном печенье.