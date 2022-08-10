Как банановая кожура может сделать печенье полезнее

В статье издания ACS Food Science & Technology учёные показали, что если в тесто для сахарного печенья добавить муку из кожуры банана, то это сделает лакомство ещё полезнее. Кроме того, на вкус такое печенье тоже получается вкуснее.
Не так давно учёные выяснили, что банановую кожуру можно использовать и для приготовления пищи. Например, её можно измельчать и создавать таким образом муку, богатую магнием, клетчаткой, антиоксидантами, калием. Кроме того, стало известно, что если заменить какую-то часть пшеничной муки на банановую при приготовлении хлеба и пирожных, то это сделает хлебобулочные изделия более вкусными и питательными. Но подобные эксперименты с печеньем широко не проводились.
Команда специалистов под руководством Файзана Ахмада в ходе недавнего эксперимента заменила часть пшеничной муки в сахарном печенье - мукой из кожуры банана.
При увеличении количества банановой муки до 15 процентов печенье стало более твёрдым и приобрело более коричневый цвет. Это может объясняться тем, что в кожуре банана много клетчатки. Также такое печенье (с мукой из банановой кожуры) в целом оказалось полезнее для здоровья, так как в нём было больше фенолов, меньше - белка и жира. Антиоксидантная активность в нём тоже была выше, чем в простом пшеничном печенье.
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