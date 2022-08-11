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1 час назад

Врач назвал способ быстро наесться не калорийной пищей

Ferra.ru

Врач-диетолог Руслан Алиев дал совет людям, желающим похудеть. Он рассказал, как можно быстро и полноценно наесться пищей с минимумом калорий.

Врач назвал способ быстро наесться не калорийной пищей
Фото: FerraFerra

По словам врача, для этой цели подойдут зелёные листовые овощи. С их помощью можно заполнить желудок, «обмануть» мозг, дав сигнал к насыщению.

Такой подход позволит наедаться некалорийной едой и к тому же съедать минимальную порцию. Листовые овощи «сделают так, что помимо листьев вы съедите минимальную порцию, которую без салата использовали бы в качестве разогрева». Алиев порекомендовал съедать 300 граммов листовых овощей и другой зелени перед приёмом основной пищи.

Также специалист рассказал, чем можно заменить листовые овощи, если надоест их есть. Он посоветовал комбинировать их с некрахмалистыми овощами, в которых тоже минимум калорий.

«Главное, чтобы салаты были без заправки, ведь заправка — лишние калории», — объяснил диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Руслан Алиев,
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