Что будет с организмом, если есть куркуму каждый день

В последние годы благодаря аюрведическим учениям куркума и добавки на ее основе стали считаться популярным суперфудом по всему миру. Однако, чтобы получить из куркумы минералы и витамины в существенном для потребностей организма количестве, ее нужно съедать не менее 100 г в сутки. Более того, лечебные свойства куркумы связывают не с витаминно-минеральным комплексом, а с куркумином — природным полифенолом, который в ней содержится.



Анна Макарова Член Высшего экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Анна Макарова