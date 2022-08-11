Что будет с организмом, если есть куркуму каждый день

Куркуму высоко ценят приверженцы здорового питания, многие убеждены, что эта пряность способна поднять иммунитет и помочь в борьбе с лишним весом. "Рамблер" выяснил вместе с экспертом, стоит ли есть куркуму каждый день и кому это делать категорически не рекомендуется.
Фото: Prchi Palwe on UnsplashPrchi Palwe on Unsplash
Куркума — растение из семейства имбирных — применяется как приправа для блюд и напитков. Содержит ряд ценных для организма веществ и микроэлементов: эфирные масла, фосфор, железо, йод, кальций, холин, витамины группы В (В1, В2, В5), а также витамины С и К. В 100 граммах куркумы 325 ккал, 12,7 грамма белков, 13,8 грамма жиров, 58,2 грамма углеводов.
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В последние годы благодаря аюрведическим учениям куркума и добавки на ее основе стали считаться популярным суперфудом по всему миру. Однако, чтобы получить из куркумы минералы и витамины в существенном для потребностей организма количестве, ее нужно съедать не менее 100 г в сутки. Более того, лечебные свойства куркумы связывают не с витаминно-минеральным комплексом, а с куркумином — природным полифенолом, который в ней содержится.
Анна МакароваЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Анна Макарова
Но официальных рекомендаций о включению куркумы в ежедневный рацион на сегодняшний день нет.
Несмотря на высокую популярность, связанную с приписываемыми уникальными свойствами куркумина — антиоксидантным, противомикробным, противовоспалительным — по состоянию на сегодняшний день его лечебные свойства критикуются Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Кроме того, научных оснований для рекомендации куркумы в качестве средства лечения или профилактики на данный момент нет. Помимо всего прочего куркумин имеет низкую биодоступность, что сводит эффект его применения практически к нулю.
Анна МакароваЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Анна Макарова
Куркума это в первую очередь приправа, которая наделяет пищу оттенком вкуса и вносит разнообразие в рацион. Ее часто применяют в блюдах индийской кухни, например, в карри из овощей, бобовых или мяса.
Блюда с куркумой можно добавлять в рацион, если вам нравится индийская кухня и вы хотели бы его разнообразить. Обязательным же компонентом каждодневного меню куркума не является. Все в соответствии с вашими вкусами.
Анна МакароваЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Анна Макарова
Также стоит помнить о противопоказаниях.
Куркумин может взаимодействовать с некоторыми лекарствами — антикоагулянтами, антитромбоцитарными препаратами, следовательно ее стоит избегать если вы принимаете разжижающие кровь медикаменты или препараты для диабетиков из-за того, что специя снижает уровень сахара в крови.
Анна МакароваЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Анна Макарова