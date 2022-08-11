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11 августа

Какой продукт обязательно должен быть в рационе летом: отвечает дерматолог

Super.ru

«К концу лета наша кожа получила внушительную порцию солнечной радиации, а значит, пришло время усиленно бороться со свободными радикалами (неполноценными молекулами кислорода, которые образуются при агрессивном воздействии окружающей среды), — рассказывает врач-дерматолог, профессор Юлия Галлямова. — Лучшие помощники в этом — вещества-антиоксиданты».

Какой продукт обязательно должен быть в рационе летом
Фото: Super.ruSuper.ru

И в арбузе содержится один из самых мощнейших — ликопин. Он способствует восстановлению поврежденных клеток и предупреждает преждевременное старение, а также снижает риск возникновения онкологических заболеваний, что подтверждают многочисленные исследования. Его даже называют противораковым компонентом.

«А если в стрессе не только кожа, но и вы сами, арбуз будет полезен вдвойне, — объясняет Юлия Галлямова. — Потому как в нем к тому же присутствуют магний и фолиевая кислота». Ограничить употребление этого продукта доктор советует тем, у кого есть проблемы с почками. Их, кстати, стоит проверить всем, кто жалуется на отеки после того, как поест арбуз. Если со здоровьем все ок, причина отеков — большое количество соли в рационе. И, по словам Галлямовой, людям с атопическим дерматитом можно включать арбуз в свой рацион.

Ну и рекомендация для всех: есть арбуз надо только в сезон — август-сентябрь. В остальное время вам могут попасться экземпляры с огромным количеством нитратов сомнительной зрелости.

Еда,
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