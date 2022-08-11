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3 часа назад

Петербургский Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза

РИА "ФедералПресс"

Начался сезон арбузов, плоды продают прямо на улицах и в магазинах Северной столицы. На сайте петербургского Роспотребнадзора появилась памятка о том, как выбрать арбуз.

Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Не стоит покупать треснутые и предварительно нарезанные арбузы, так как внутрь легко попадают опасные микробы и бактерии, способные нанести вред организму человека»,

– отметили в ведомстве.

Нужно опасаться арбузов с большим содержание нитратов. Такие плоды можно определить по желтым волокнам внутри, а также по слишком глянцевой поверхности и чрезмерно яркой мякоти. В ведомстве отметили, что отравление нитратами вызывает слабость, тошноту, бессонницу и лихорадку. Важно сразу же обратиться к медикам.

При этом арбуз является очень полезным плодом. Ягода утоляет голод и жажду, положительно влияет на сердце, нормализует моторику кишечника. Арбуз полезен для тех, кто на диете. В 100 г мякоти содержится всего 30 ккал.

Еда,Виктор Лисицын,Роспотребнадзор,
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