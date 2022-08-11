4 последствия употребления белого риса для здоровья

Рис считается одним из самых популярных злаков в мире. Связано это с тем, что он универсален и его можно добавлять в самые разные блюда. Существует такая разновидность риса, как белый рис. Обычно он имеет плохую репутацию, и вот к каким последствиям нужно быть готовым, если вы собираетесь его включить в свой рацион.

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Белый рис считается менее питательным, чем коричневый. К тому же его называют источником «пустых» калорий и «плохим углеводом». Однако полностью отказываться от него всё же не стоит.

Эксперт по питанию Лорен Манакер рассказала, как употребление белого риса сказывается на здоровье человека.

Увеличение количества энергии. Манакер отмечает, что рис представляет собой источник углеводов, а углеводы - это «топливо» для организма. Также многие сорта риса обогащены витаминами группы B, что тоже помогает поддерживать необходимый уровень энергии.

Употребление вместе с рисом мышьяка. Специалисты обнаружили этот элемент в рисе. Опасен мышьяк тем, что при частом употреблении в больших количествах может привести к проблемам со здоровьем. Несмотря на то что в белом рисе мышьяка встречается меньше, чем в коричневом, всё равно важно ограничивать его потребление. Среди сортов риса с небольшим количеством мышьяка выделяются фарро, амарант, лебеда, булгур.

Укрепление костей. В состав белого риса входит марганец, который способствует поддержанию здоровья костей.

Развитие метаболического синдрома. Исследование, результаты которого опубликованы в Heart Asia, продемонстрировало, что люди, которые ели больше всего белого риса, имели на 30 процентов больше шансов столкнуться с метаболическим синдромом. Специалисты из клиники Майо отмечают, что признаками такого состояния являются повышенный сахар в крови, избыток жира в области талии, высокое кровяное давление, высокие показатели холестерина или триглицеридов.