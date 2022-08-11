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1 час назад

Врач рассказала, кому нельзя есть овсянку

Анна Шутова

Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, кому стоит воздержаться от употребления овсяной каши. Об этом сообщает издание "Аргументы и Факты".

Овсянка содержит в себе вещество проламин, которое сложно переваривается организмом и провоцирует воспалительные процессы в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Кроме того, каша может вызвать развитие целиакии. Это заболевание, при котором ворсинки кишечника не всасывают питательные вещества. отсюда появляется непереносимость глютена и ухудшение пищеварения.

По словам врача-гастроэнтеролога, овсяную кашу нельзя есть людям, страдающим от проблем с почками, а также худеющим, так как это очень калорийный продукт.

Ранее врач-диетолог назвал продукты, защищающие от камней в почках.

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