Врач рассказала, кому нельзя есть овсянку

Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, кому стоит воздержаться от употребления овсяной каши. Об этом сообщает издание "Аргументы и Факты".

Овсянка содержит в себе вещество проламин, которое сложно переваривается организмом и провоцирует воспалительные процессы в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Кроме того, каша может вызвать развитие целиакии. Это заболевание, при котором ворсинки кишечника не всасывают питательные вещества. отсюда появляется непереносимость глютена и ухудшение пищеварения.

По словам врача-гастроэнтеролога, овсяную кашу нельзя есть людям, страдающим от проблем с почками, а также худеющим, так как это очень калорийный продукт.