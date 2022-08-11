Какие яблоки и груши наиболее полезны

Продукты с низким гликемическим индексом способны выравнивать уровень сахара в крови. Об этом в интервью «Москва 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Фото: Мир24 Мир24

Среди таких продуктов врач особо выделила зеленые яблоки и груши. При этом фрукты должны быть твердыми и хрустящими, чтобы растительная клетчатка не была мягкой и разрушенной.

«Тщательно пережеванные фрукты лучше насыщают организм, поскольку полость рта лучше воспринимает органолептические свойства продукта. Так простые углеводы не будут провоцировать резкие скачки сахара в крови»,

– цитирует специалиста издание «Утро.ru».

Диетолог посоветовала людям с повышенным уровнем сахара в крови исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом.

«Это рафинированные сладости, хлебобулочные изделия. Также нельзя есть в избытке сладкие фрукты и ягоды, лучше отдавать предпочтение кисло-сладким»,

– отметила эксперт.