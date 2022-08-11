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41 минуту назад

Экологи показали, что домашние яйца могут содержать в 40 раз больше свинца, чем покупные

Газета.Ru

Исследователи из Университета Маккуори в Сиднее показали, что яйца домашних кур содержат в среднем в 40 раз больше свинца, чем продающиеся в магазинах. Работа опубликована в журнале Environmental Pollution.

В домашних яйцах в 40 раз больше свинца, чем в покупных
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые нашли свинец в крови почти у каждой второй исследованной курицы. Кроме того, около половины проанализированных яиц содержали свинец в количествах, которые могут представлять опасность для здоровья потребителей, в среднем в 40 раз больше, чем яйца из супермаркета.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что не существует безопасного уровня воздействия свинца, и даже низкие концентрации считаются вредными для здоровья человека. Свинец повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и болезней почек, а также когнитивных расстройств.

Один из возможных источников заражения — почва. Ученые проверили содержание свинца в садовой почве на 7000 участков Сиднея. Они изучили и другие возможные источники загрязнения: питьевую воду и корм. Основным источником свинца действительно оказалась почва. Авторы использовали полученные данные, чтобы создать карту загрязнения свинцом, которая позволит фермерам понять, находятся ли они в зоне риска.

Экологи предполагают, что свинец накопился в почве за многолетнюю историю урбанизации, а теперь попадает в наши тела через овощи, медоносных пчел и кур. Эта работа подчеркивает, что следует быть осторожными с фермерскими продуктами, несмотря на моду.

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