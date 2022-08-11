В домашних яйцах в 40 раз больше свинца, чем в покупных

Исследователи из Университета Маккуори в Сиднее показали, что яйца домашних кур содержат в среднем в 40 раз больше свинца, чем продающиеся в магазинах. Работа опубликована в журнале Environmental Pollution.

Ученые нашли свинец в крови почти у каждой второй исследованной курицы. Кроме того, около половины проанализированных яиц содержали свинец в количествах, которые могут представлять опасность для здоровья потребителей, в среднем в 40 раз больше, чем яйца из супермаркета.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что не существует безопасного уровня воздействия свинца, и даже низкие концентрации считаются вредными для здоровья человека. Свинец повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и болезней почек, а также когнитивных расстройств.

Один из возможных источников заражения — почва. Ученые проверили содержание свинца в садовой почве на 7000 участков Сиднея. Они изучили и другие возможные источники загрязнения: питьевую воду и корм. Основным источником свинца действительно оказалась почва. Авторы использовали полученные данные, чтобы создать карту загрязнения свинцом, которая позволит фермерам понять, находятся ли они в зоне риска.