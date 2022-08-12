Что делать с помидорами, чтобы не пропали

Если в вашем доме часто случается переизбыток продуктов, и вы выбрасываете то, что быстро портится, то лучше заранее подумать о том, что можно из них сделать перед тем, как продукты начнут портится. Часто помидоры начинают гнить и их приходится выбрасывать, но на самом деле существует масса вариантов того, как их можно использовать. Об этом — в материале “Рамблера”.
Один из самых простых и банальных рецептов — томатный соус для пасты. Если положить его в стерилизованную банку, то он будет свежим еще неделю.
Ингредиенты:
Помидоры - 500 граммов
Оливковое масло - 3 столовые ложки
Базилик - 1 пучок
Чеснок - 3 зубчика
Лук - 100 граммов
Орегано - 1 чайная ложка
Розмарин - 1 чайная ложка
Соль, перец и другие приправы - по вкусу
Приготовление:
Нарежьте помидоры, лук и чеснок кубиками, но нужно это сделать настолько мелко, насколько сможете. После этого мелко нарезанные овощи нужно положить в блендер. Туда же добавить оливковое масло, травы и специи. Все нужно тщательно перемешать, и соус готов. Если он получился слишком густой, при добавлении в пасту можно добавлять воду, которая осталась после варки.
Делать их на самом деле очень просто. Сначала помидоры стоит засушить, а потом можно отправить их в банку с маслом, чтобы продлить их срок годности.
Ингредиенты:
Помидоры - 500 граммов
Соль, перец, приправы - по вкусу
Оливковое масло - 5 столовых ложек
Приготовление:
Помидоры лучше всего засушивать в духовке. Возьмите противень, нарежьте помидоры дольками и выложите на пергамент. Сверху посыпать их перцем. солью и другими вашими любимыми приправами. Отправляйте в разогретую на 80 градусов духовку и оставьте там на 8-10 часов. Каждый час их нужно переворачивать, чтобы они сушились с разных сторон. После того, как они будут готовы, налейте в банку оливковое масло и положите туда кусочки помидоров.
Многие хозяйки не любят мариновать помидоры из-за того, что этот процесс довольно долгий. На самом деле, есть быстрые маринады, которые простоят у вас всю зиму.
Ингредиенты:
Помидоры - 500 граммов
Вода - 2 литра
Соль - 3 столовые ложки
Сахар - 1 столовая ложка
Чеснок - 5 зубчиков
Уксус - 1 столовая ложка
Листья черной смородины и вишни - 5 штук
Укроп - 3-4 пучка
Приготовление:
Помидоры нужно тщательно вымыть и просушить. Листья смородины и вишни, укроп и чеснок выложить на дно трехлитровой банки. После этого заполняйте банку помидорами так, чтобы они лежали максимально плотно. Когда банка будет заполнена, добавьте туда сахар, соль и уксус. Воду нужно заливать в конце, но перед этим ее нужно вскипятить и остудить. Закрыть банку можно пластиковой крышкой.