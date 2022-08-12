Что делать с помидорами, чтобы не пропали

Если в вашем доме часто случается переизбыток продуктов, и вы выбрасываете то, что быстро портится, то лучше заранее подумать о том, что можно из них сделать перед тем, как продукты начнут портится. Часто помидоры начинают гнить и их приходится выбрасывать, но на самом деле существует масса вариантов того, как их можно использовать. Об этом — в материале “Рамблера”.

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Соус для пасты

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Один из самых простых и банальных рецептов — томатный соус для пасты. Если положить его в стерилизованную банку, то он будет свежим еще неделю.

Ингредиенты:

Помидоры - 500 граммов

Оливковое масло - 3 столовые ложки

Базилик - 1 пучок

Чеснок - 3 зубчика

Лук - 100 граммов

Орегано - 1 чайная ложка

Розмарин - 1 чайная ложка

Соль, перец и другие приправы - по вкусу

Приготовление:

Нарежьте помидоры, лук и чеснок кубиками, но нужно это сделать настолько мелко, насколько сможете. После этого мелко нарезанные овощи нужно положить в блендер. Туда же добавить оливковое масло, травы и специи. Все нужно тщательно перемешать, и соус готов. Если он получился слишком густой, при добавлении в пасту можно добавлять воду, которая осталась после варки.

Сушеные помидоры

Делать их на самом деле очень просто. Сначала помидоры стоит засушить, а потом можно отправить их в банку с маслом, чтобы продлить их срок годности.

Ингредиенты:

Помидоры - 500 граммов

Соль, перец, приправы - по вкусу

Оливковое масло - 5 столовых ложек

Приготовление:

Помидоры лучше всего засушивать в духовке. Возьмите противень, нарежьте помидоры дольками и выложите на пергамент. Сверху посыпать их перцем. солью и другими вашими любимыми приправами. Отправляйте в разогретую на 80 градусов духовку и оставьте там на 8-10 часов. Каждый час их нужно переворачивать, чтобы они сушились с разных сторон. После того, как они будут готовы, налейте в банку оливковое масло и положите туда кусочки помидоров.

Быстрые маринованные помидоры

Многие хозяйки не любят мариновать помидоры из-за того, что этот процесс довольно долгий. На самом деле, есть быстрые маринады, которые простоят у вас всю зиму.

Ингредиенты:

Помидоры - 500 граммов

Вода - 2 литра

Соль - 3 столовые ложки

Сахар - 1 столовая ложка

Чеснок - 5 зубчиков

Уксус - 1 столовая ложка

Листья черной смородины и вишни - 5 штук

Укроп - 3-4 пучка

Приготовление: