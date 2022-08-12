Врач перечислила продукты, которые нормализуют давление

Врач-диетолог , член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, что людям, страдающим от высокого давления, нужно есть продукты, богатые калием. Об этом сообщает "Москва 24".

Калий содержится в овощах, фруктах, ягодах, листовой зелени. Если есть по 400–500 граммов этих продуктов в день, то вы наберете норму по калию. Это и будет профилактикой гипертонии.