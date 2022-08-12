Врач перечислила продукты, которые нормализуют давление

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, что людям, страдающим от высокого давления, нужно есть продукты, богатые калием. Об этом сообщает "Москва 24".
Калий содержится в овощах, фруктах, ягодах, листовой зелени. Если есть по 400–500 граммов этих продуктов в день, то вы наберете норму по калию. Это и будет профилактикой гипертонии.
"Листовая зелень, фрукты, овощи также являются источником антиоксидантов. Здесь особенно важно обращать внимание на темно-зеленые овощи и листовую зелень", – подсказала врач.
Стабилизировать высокое давление помогут продукты, которые богаты омегой-3.
"Это лосось, скумбрия и другая рыба жирных сортов. Достаточно 200–300 граммов в неделю, и потребность в омеге-3 будет закрыта", – отметила специалист.
Гипертоникам не менее важно сократить потребление соли.
"Норма для взрослого человека – 5–6 граммов в день. Это соль, которую человек и добавляет в блюда, и получает с продуктами промышленного производства. Это колбаса, полуфабрикаты, сыр, готовые соусы, фастфуд".
Также необходимо ограничить жирные сорта мяса, готовые продукты и сливочные соусы.
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