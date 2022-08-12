Медовый спас: накрываем на стол по случаю праздника

Православные христиане 14 августа отметят Медовый спас — праздник, приуроченный к сбору меда. В этот день обязательно нужно продегустировать мед или блюдо, в состав которого входит этот продукт.

Фото: На Западе Москвы На Западе Москвы

В этот же день, 14 августа, начинается Успенский пост, поэтому блюда, которые ставят на стол, должны быть пригодными для постной трапезы. Мы попросили мастера производственного обучения МОК «Запад» Ольгу Теплову поделиться рецептами для праздничного стола.

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ПОСТНЫЙ МЕДОВИК

Коржи: мука пшеничная в/сорт - 450 г;

масло растительное б/з - 100 мл;

мед - 100 г;

сахар - 180 г;

соль - щепотка;

ваниль - по вкусу;

сода - 1 ч. ложка под нож;

вода - 50 г.

Крем: варенье (джем) кисло-сладкий (например абрикосовое) - 350 г;

орехи любые - 100 г;

кокосовое молоко 70% жирности - 100 мл.

- Такой десерт оценят вегетарианцы — ведь они не едят яиц, молока и сливочного масла не только в постные дни. Так что можно его приготовить, когда вы ждете в гости человека, который предпочитает такой рацион, - сказала Ольга Валерьевна.

Приготовление торта начинается с коржей: их делают на водяной бане. Нужно взять две кастрюльки. Одна должна помещаться в другую. В большую нужно налить воду, а малую поставить сверху так, чтобы она не касалась воды.

- Смешиваем сахар, соль, мед и воду. Нагреваем до полного растворения сахара и меда. Вливаем растительное масло и перемешиваем. После нужно добавить соду. Масса побелеет и вспенится. После нужно снять смесь с бани, дать пару минут постоять и постепенно ввести муку и ваниль, замесить тесто, - объясняет Теплова.

После тесто нужно завернуть в пленку и отправить в холодильник минимум на 3 часа. После охлаждения тесто достать, разделить на 6-8 равных частей и раскатать каждый кусочек в тонкий корж. Удобно делать это прямо на бумаге для выпечки.

- Выпекаем коржи при температуре 170 градусов до золотистого цвета. Коржи пекутся очень быстро, так что не отвлекайтесь. Коржи нужно остудить на бумаге, и только потом снять с нее, - делится тонкостями приготовления наша собеседница.

Крем готовится легко: кокосовое молоко нужно смешать и взбить до однородности. Пора собирать торт! Каплю крема нужно нанести на блюдо или подложку, где вы будете собирать торт — так коржи не будут скользить. Каждый корж нужно смазать кремом, а при желании крем можно посыпать рублеными орехами. Обрезки коржей можно измельчить и покрыть ими торт. Готово! Торт должен постоять в холодильнике 3-4 часа перед подачей — так он пропитается.

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ, МЕДА И ОРЕХОВ

Нам понадобится: морковь – 3 шт.;

орехи грецкие – 100 г;

мед – 1-2 ст. ложки;

уксус винный – 1 ч. ложка;

масло из виноградных косточек (можно заменить на оливковое масло) - 2 ст. ложки;

клюква - 4 cт. ложки;

кунжут - для украшения.

- Этот рецепт — самый простой. Морковь нужно очистить и натереть на крупной терке, перемешать с толчеными орехами. Приготовить соус: для этого мед, винный уксус и масло нужно смешать. Соусом нужно заправить морковно-ореховую смесь, украсить салат клюквой и кунжутом. Желательно использовать черный — он с кислинкой, - поделилась рецептом Теплова.

ПОСТНЫЕ МЕДОВЫЕ КЕКСЫ

Нам понадобится: вода - 250 мл;

мед - 2 ст. ложки;

сахар – 0,5 стакана;

растительное масло – 0,5 стакана;

пшеничная мука - 2 стакана;

соль – щепотка;

сода - 1,5 ч. ложки;

изюм - по вкусу;

горький шоколад - по вкусу;

сладкая кокосовая стружка - по вкусу.

- Такие кексы тоже понравятся и постящимся, и вегетарианцам! Они очень вкусные, и часто люди даже не догадываются, что это лакомство приготовлено без яиц, масла и молочных продуктов, - рассказала Ольга Валерьевна.

Сначала нужно вскипятить воду. Воду обязательно нужно использовать кипяченую, и ее следует чуть остудить, чтобы она была просто горячей, а не кипятком. Воду нужно влить в глубокую миску, добавить туда мед, сахар, щепотку соли и растительное масло. Тщательно размешать до однородности.

Муку нужно просеять, смешать с содой и добавить к жидкости. Тщательно перемешать до исчезновения комочков. При желании добавить изюм или другие сухофрукты.

- Тесто должно быть льющимся, жиже, чем тесто на оладьи, - делится важным секретом Теплова.

Потом нужно разлить тесто по формочкам, примерно на 2/3 высоты, ведь кексы поднимутся. Выпекать в духовке, разогретой до 200 градусов, 20-25 минут до золотисто-коричневого цвета.