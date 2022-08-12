Почему употребление белого риса приводит к ожирению

Некоторые продукты значительно замедляют метаболизм, из-за чего можно быстро набрать лишний вес.
Диетолог Лиза Московиц перечислила пищу, замедляющую метаболизм и приводящую к ожирению.
Так, к вредным продуктам специалист отнесла белый рис, мюсли, сахар, макароны и мучные изделия, а также сладости и фастфуд. В этот список можно включить и сладкие газировки, сообщает ETNT.
Диетолог рассказала, что эти продукты быстро перевариваются и превращаются в глюкозу, дающую временный прилив сил. После этого человек вскоре начинает снова чувствовать голод, больше есть и набирать вес.
Для ускорения метаболизма эксперт порекомендовала добавить в рацион больше белковых и цельнозерновых продуктов, а также бобы, клетчатку, овощи и фрукты.