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2 часа назад

Диетолог сообщила, что употребление белого риса приводит к ожирению

Волгоградская правда

Некоторые продукты значительно замедляют метаболизм, из-за чего можно быстро набрать лишний вес.

Почему употребление белого риса приводит к ожирению
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Диетолог Лиза Московиц перечислила пищу, замедляющую метаболизм и приводящую к ожирению.

Так, к вредным продуктам специалист отнесла белый рис, мюсли, сахар, макароны и мучные изделия, а также сладости и фастфуд. В этот список можно включить и сладкие газировки, сообщает ETNT.

Диетолог рассказала, что эти продукты быстро перевариваются и превращаются в глюкозу, дающую временный прилив сил. После этого человек вскоре начинает снова чувствовать голод, больше есть и набирать вес.

Для ускорения метаболизма эксперт порекомендовала добавить в рацион больше белковых и цельнозерновых продуктов, а также бобы, клетчатку, овощи и фрукты.

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