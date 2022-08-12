Рецепты заготовок: чем порадовать себя зимой?

Собирая с огородов урожай этого года, многие ленинградцы планируют законсервировать овощи и фрукты на зиму. Редакция ivbg.ru подобрала несколько интересных рецептов зимних заготовок и делится ими с читателями.

Фото: Ivyborg.ru Ivyborg.ru

Варенья из кабачка и цитрусов

Ivyborg.ru

Необходимые ингредиенты

Молодые кабачки — 500 грамм;

Сахар — 300 грамм;

Апельсины — одна штука;

Лимоны — половина плода;

Вода — 100 миллилитров.

Время приготовления — пять часов.

Количество порций — 12.

С чистых кабачков снимите шкурку и вырежьте серцевину, оставшуюся мякоть нарубите небольшими кубиками. Затем очистите цитрусовые, сняв с них кожуру. Апельсиновые дольки избавьте от пленки, а мякоть разделите. Из лимона нужно выдавить сок, который затем добавьте в кастрюлю вместе с водой, кабачком, апельсиновой мякотью и сахаром. Полученную смесь доведите до кипения и дайте остыть. Охлажденное варенье снова доведите до кипения, а после оставьте еще на пять минут на среднем огне. Во время варки снимайте пену. В очередной раз дайте будущему варенью остыть и снова поварите его после закипания в течение 10 минут. Горячее лакомство переместите в предварительно простерилизованные банки и сразу закатайте крышками. Остыть варенье должно при комнатной температуре, после этого можете убрать его в холодильник или другое прохладное место.

Аджика из помидоров и яблок

Ivyborg.ru

Необходимые ингредиенты

Помидоры — два с половиной килограмма;

Морковь — один килограмм;

Яблоки (лучше использовать сладко-кислые сорта, похожие на Белый налив) — один килограмм;

Болгарский перец — один килограмм;

Стручковый острый перец — по вкусу;

Чеснок — 200 грамм;

Сахар — один стакан;

Соль — 65 грамм;

Уксус (9%) — один стакан;

Растительное масло — один стакан.

Время приготовления — три часа.

Количество порций — 25.

В большую кастрюлю положите натертые на мелкой терке яблоко и морковь. Туда же добавьте помидоры и перец, заранее переработанные в пюре. Доведите полученную смесь до кипения и варите следующий час на маленьком огне под крышкой. После того, как аджика немного остынет, дополните соус измельченным чесноком, растительным маслом, уксусом и солью с сахаром. Разложите по емкостям и закрутите. Предварительная стерилизация банок не требуется.

Маринованный арбуз

Ivyborg.ru

Необходимые ингредиенты

Арбуз — два килограмма;

Сахар — 60 грамм;

Соль — 20 грамм;

Лавровый лист — три штуки;

Гвоздика — шесть штук;

Лимонная кислота — 1,5 чайной ложки;

Вода — полтора литра.

Время приготовления — один день и 30 минут.

Количество порций — шесть.

Арбуз вместе с коркой нарежьте в виде небольших треугольничков, чтобы удобно было доставать из банки. Из полученных кусочков выньте косточки. На дно емкостей, где будет хранится большая ягода, уложите вышеперечисленные пряности, а на них арбузные вырезки. Добавьте в банки с заготовками кипяток и прикройте стерильными крышками на пять минут. Слейте воду в небольшую кастрюлю и повторите действия еще раз с тем же временным условием. В слитую воду добавьте соль, сахар и лимонную кислоту. Воду из банок снова перелейте в сотейник и доведите до кипения маринад. Готовой жидкостью залейте арбузы в банках, сразу закупорив их крышкой и укутав в теплые вещи до момента остывания.

Салат из огурцов с томатной пастой

Ivyborg.ru

Необходимые ингредиенты

Огурцы — два с половиной килограмма;

Томатная паста — 500 миллилитров;

Сахар — половина стакана;

Соль — одна столовая ложка;

Уксус (9%) — 100 миллилитров;

Растительное масло — половина стакана.

Время приготовления — 12 часов.

Количество порций — 15.