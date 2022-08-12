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27 минут назад

Рецепты заготовок: чем порадовать себя зимой?

Ivyborg.ru

Собирая с огородов урожай этого года, многие ленинградцы планируют законсервировать овощи и фрукты на зиму. Редакция ivbg.ru подобрала несколько интересных рецептов зимних заготовок и делится ими с читателями.

Рецепты заготовок: чем порадовать себя зимой?
Фото: Ivyborg.ruIvyborg.ru

Варенья из кабачка и цитрусов

Ivyborg.ru

Необходимые ингредиенты

  • Молодые кабачки — 500 грамм;
  • Сахар — 300 грамм;
  • Апельсины — одна штука;
  • Лимоны — половина плода;
  • Вода — 100 миллилитров.

Время приготовления — пять часов.

Количество порций — 12.

С чистых кабачков снимите шкурку и вырежьте серцевину, оставшуюся мякоть нарубите небольшими кубиками. Затем очистите цитрусовые, сняв с них кожуру. Апельсиновые дольки избавьте от пленки, а мякоть разделите. Из лимона нужно выдавить сок, который затем добавьте в кастрюлю вместе с водой, кабачком, апельсиновой мякотью и сахаром. Полученную смесь доведите до кипения и дайте остыть. Охлажденное варенье снова доведите до кипения, а после оставьте еще на пять минут на среднем огне. Во время варки снимайте пену. В очередной раз дайте будущему варенью остыть и снова поварите его после закипания в течение 10 минут. Горячее лакомство переместите в предварительно простерилизованные банки и сразу закатайте крышками. Остыть варенье должно при комнатной температуре, после этого можете убрать его в холодильник или другое прохладное место.

Аджика из помидоров и яблок

Ivyborg.ru

Необходимые ингредиенты

  • Помидоры — два с половиной килограмма;
  • Морковь — один килограмм;
  • Яблоки (лучше использовать сладко-кислые сорта, похожие на Белый налив) — один килограмм;
  • Болгарский перец — один килограмм;
  • Стручковый острый перец — по вкусу;
  • Чеснок — 200 грамм;
  • Сахар — один стакан;
  • Соль — 65 грамм;
  • Уксус (9%) — один стакан;
  • Растительное масло — один стакан.

Время приготовления — три часа.

Количество порций — 25.

В большую кастрюлю положите натертые на мелкой терке яблоко и морковь. Туда же добавьте помидоры и перец, заранее переработанные в пюре. Доведите полученную смесь до кипения и варите следующий час на маленьком огне под крышкой. После того, как аджика немного остынет, дополните соус измельченным чесноком, растительным маслом, уксусом и солью с сахаром. Разложите по емкостям и закрутите. Предварительная стерилизация банок не требуется.

Маринованный арбуз

Ivyborg.ru

Необходимые ингредиенты

  • Арбуз — два килограмма;
  • Сахар — 60 грамм;
  • Соль — 20 грамм;
  • Лавровый лист — три штуки;
  • Гвоздика — шесть штук;
  • Лимонная кислота — 1,5 чайной ложки;
  • Вода — полтора литра.

Время приготовления — один день и 30 минут.

Количество порций — шесть.

Арбуз вместе с коркой нарежьте в виде небольших треугольничков, чтобы удобно было доставать из банки. Из полученных кусочков выньте косточки. На дно емкостей, где будет хранится большая ягода, уложите вышеперечисленные пряности, а на них арбузные вырезки. Добавьте в банки с заготовками кипяток и прикройте стерильными крышками на пять минут. Слейте воду в небольшую кастрюлю и повторите действия еще раз с тем же временным условием. В слитую воду добавьте соль, сахар и лимонную кислоту. Воду из банок снова перелейте в сотейник и доведите до кипения маринад. Готовой жидкостью залейте арбузы в банках, сразу закупорив их крышкой и укутав в теплые вещи до момента остывания.

Салат из огурцов с томатной пастой

Ivyborg.ru

Необходимые ингредиенты

  • Огурцы — два с половиной килограмма;
  • Томатная паста — 500 миллилитров;
  • Сахар — половина стакана;
  • Соль — одна столовая ложка;
  • Уксус (9%) — 100 миллилитров;
  • Растительное масло — половина стакана.

Время приготовления — 12 часов.

Количество порций — 15.

Чистые огурцы нарежьте в виде долек — кружок пополам — в пять миллиметров толщиной. Нарезанные овощи выложите в кастрюлю вместе с томатной пастой, сахаром, солью, уксусом и растительным маслом. Полученную смесь оставьте настояться в течение 40 минут для выделения огуречного сока. Потом установите кастрюлю на небольшой огонь и постоянно помешивайте, чтобы продукты не прилипли к стенкам и дну. После закипания проварите смесь еще 10 минут, продолжая размешивать. Затем разложите салат по банкам, закатайте их и переверните кверху дном, предварительно накрыв емкости одеялом. Перемещать банки в место для хранения можно только после полного остывания.

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